TikTok udostępnia funkcję filtrowania treści w ramach kontroli rodzicielskiej. Ponadto firma rozpoczęła pracę nad uruchomieniem Rady Młodzieży TikTok (TikTok Youth Council).

TikTok systematycznie wprowadza kolejne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania aplikacji. W zeszłym roku platforma zaprezentowała narzędzie pozwalające na filtrowanie filmów zawierających słowa lub hasztagi, których internauci nie chcą oglądać w sekcji Dla Ciebie lub Obserwowanych. Z konsultacji przeprowadzonych z rodzicami i opiekunami nastolatków wynika, że dorośli chcą mieć wpływ na treści, które ich dzieci oglądają na platformie.

Rozszerzenie funkcji Parowania Rodziny na TikToku

Dlatego od teraz użytkownicy korzystający z funkcji Parowania Rodziny będą mogli wpisywać hasztagi i słowa kluczowe dotyczące treści, których ich dzieci nie powinny widzieć na TikToku.

Projektując rozszerzenie funkcji Parowania Rodziny o filtrowanie, platforma konsultowała się z ekspertami – w tym z Family Online Safety Institute – aby znaleźć równowagę między rodzicielską kontrolą w treść a prawem młodych ludzi do uczestnictwa w świecie online. W domyślnych ustawieniach funkcji filtrowania nastolatki mogą wyświetlać słowa kluczowe i hasztagi dodane przez ich opiekunów. Znajdą się one na szczycie systemu klasyfikacji treści o bardziej dojrzałej tematyce.

Równocześnie przedstawiciele platformy przypominają, że każdy rodzic i opiekun może korzystać z funkcji Parowania Rodziny. Obecnie dzięki Family Pairing ponad 850 000 rodziców, opiekunów i ich podopiecznych ustala za pomocą aplikacji ramy dla obecności ich podopiecznych na platformie.

Prace and stworzeniem Rady Młodzieży (TikTok Youth Council)

Ponadto jeszcze w tym roku TikTok uruchomi globalną Radę Młodzieży, która ma stanowić forum wymiany doświadczeń pomiędzy realnymi użytkownikami platformy. Efektem rozmów mają być dalsze zmiany, które zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z platformy.

Obecnie TikTok współpracuje z ponad 50 ekspertami z całego świata w ramach doradczej Rady ds. Treści i Bezpieczeństwa. W nadchodzących miesiącach platforma ma podać więcej informacji na temat forum.

Limit czasowy na TikToku

Ponadto warto przypomnieć, że w marcu zeszłego roku TikTok wprowadził dla nastoletnich użytkowników dzienny limit czasu przed ekranem, wynoszący 60 minut. Z danych udostępnionych przez platformę wynika, że prawie trzy czwarte nastolatków zdecydowało się utrzymać to ograniczenie. Tych, którzy zrezygnowali z domyślnego limitu, ale spędzają na TikToku ponad 100 minut dziennie, firma zachęca do korzystania z tych narzędzi. Mogą one ułatwić młodzieży zarządzanie czasem.

źródło: materiały prasowe