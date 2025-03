Nowe funkcje TikToka. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i rozrywkę

Aplikacja TikTok przechodzi zmiany. Docenią je przede wszystkim rodzice nastolatków spędzających w social mediach zbyt dużo czasu.

TikTok to jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych na świecie. Przyciąga miliony użytkowników każdego dnia. W ostatnim czasie platforma mierzyła się z wyzwaniami prawnymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiły się próby nałożenia sankcji na aplikację i blokady dostępu do niej. Ostatecznie jednak sytuacja nie doprowadziła do poważnych restrykcji, a TikTok nadal rozwija się, wprowadzając kolejne innowacje. W trosce o cyfrowy dobrostan użytkowników firma ogłosiła nowe funkcje TikTok, które mają pomóc młodzieży w budowaniu zdrowych nawyków cyfrowych i wspierać rodziców w kontrolowaniu czasu ekranowego swoich dzieci.

Nowa funkcja "Godziny snu" i limity czasu

Jedną z kluczowych nowości w aplikacji TikTok jest funkcja "Godziny snu", która została zaprojektowana z myślą o użytkownikach poniżej 16. roku życia. Ma ona na celu ograniczenie korzystania z aplikacji przed snem i promowanie zdrowszych nawyków związanych z odpoczynkiem. Po godzinie 22:00 TikTok wyświetla pełnoekranowe powiadomienie z uspokajającą muzyką, które przerywa przeglądanie sekcji "Dla Ciebie". W przyszłości Serwis planuje kiedyś wzbogacić tę funkcję o opcjonalne ćwiczenia medytacyjne, które mogą dodatkowo wspierać jakość snu.

Kolejna nowość pozwoli na lepszą kontrolę czasu spędzanego w aplikacji. Rodzice mogą dostosowywać limity korzystania z TikToka w ciągu tygodnia i w weekendy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb swojej rodziny. Po przekroczeniu wyznaczonego limitu nastolatek może ponownie uzyskać dostęp do aplikacji tylko po wpisaniu unikalnego kodu przesłanego na konto rodzica. Nawet jeśli opiekunowie nie ustawią własnych ograniczeń, TikTok automatycznie ogranicza czas ekranowy użytkowników poniżej 18 lat do 60 minut dziennie.

Rozszerzenie funkcji "Parowania Rodziny"

Aby zapewnić rodzicom większą kontrolę nad tym, jak ich dzieci korzystają z TikToka, aplikacja wprowadziła nowe narzędzia w ramach funkcji "Parowania Rodziny". Pozwalają one nie tylko na: blokowaniu dostępu do aplikacji w określonych godzinach, np. podczas nauki, posiłków czy snu. Możliwe będzie też przeglądanie kontaktów nastolatka. Rodzice mogą zobaczyć, kogo obserwuje ich dziecko, kto obserwuje je, jakie konta zostały zablokowane. Opiekun dostanie też możliwość cofnięcia zmiany statusu profilu z publicznego na prywatny.

Jednym z najpopularniejszych edukacyjnych elementów TikToka jest kanał STEM. Koncentruje się na treściach związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką. Kanał jest już dostępny w ponad 100 krajach i każdego tygodnia przyciąga miliony nastolatków. Jeśli dziecko zdecyduje się go wyłączyć, rodzice mogą ponownie aktywować tę opcję w ustawieniach "Parowania Rodziny".

TikTok promuje edukację i bezpieczeństwo w sieci

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu platforma współpracuje z fundacjami i partnerami, aby edukować użytkowników na temat świadomego korzystania z mediów. W aplikacji dostępna jest specjalna strona z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa online, a także funkcja umożliwiająca nastolatkom informowanie rodziców o zgłoszeniach treści naruszających regulamin TikToka.

Aby jeszcze lepiej dostosować treści do wieku użytkowników, TikTok inwestuje w zaawansowane technologie weryfikacji wieku. Współpracuje m.in. z firmą Telefónica oraz globalnymi organizacjami nad opracowaniem systemowego podejścia do potwierdzania wieku użytkowników. Ma to na celu stworzenie bardziej bezpiecznego środowiska online dla dzieci i młodzieży.