Oto wiersz, który wyjaśni dziecku, jak działa fotosynteza: Na listeczkach, w blasku słońca, dzieje się coś wprost bez końca. Rośliny słońce bardzo lubią, bo energię z niego gubią. Fotosynteza – trudne słowo, ale zaraz powiem prosto, zdrowo: Roślinka słońce łapie liśćmi, i oddycha też przez listki. Wciąga z ziemi wodę chętnie, a powietrze wdycha pięknie. Gaz, co wdycha, zwą dwutlenkiem, jest dla roślin jak cukierek. Światło słoneczne z wodą razem, w listku tworzą coś wspaniale: tworzą cukier dla roślinki, by rosła, miała piękne minki. Przy okazji, całkiem skrycie, wytwarzają też powietrze, którym oddychamy w świecie, byśmy mogli biegać przecież! Więc pamiętaj, drogi smyku: bez zielonych tych listeczków, nie byłoby życia wokół – więc dbaj zawsze o nie, w słońcu i w półmroku! Czy ten wierszyk dobrze spełnia Twoje oczekiwania?

Jasne! Oto rymowany wiersz o fotosyntezie, dostosowany do wieku 8-latka: "Magia zielonych liści" W liściach roślin cud się dzieje,

gdy słonko na nie jasno grzeje.

To fotosynteza, tak się zwie,

zaraz wyjaśnię, jak to się dzieje! Roślina liście w górę wznosi,

światło ze słońca w sobie gości.

Z ziemi wodę pije przez korzenie,

a z powietrza bierze dwutlenek węgla – bez wytchnienia. Te trzy składniki – światło, woda, gaz –

zmienia w cukier, co energię da.

To pokarm dla rośliny, siła do wzrostu,

do liści, łodyg, kwiatów i pąków w rozkwicie i rozroście. A przy okazji – to ważna sprawa –

roślina nam oddaje tlen do oddychania!

Więc dzięki liściom, co pracują w dzień,

my mamy świeże powietrze – tlen! Więc podziękuj liściom, że tak pracują,

i że powietrze dla nas szykują.

Bo choć to czary, to prawda czysta –

tak działa natura, tak działa fotosynteza! Chcesz, żebym zrobił wersję jeszcze bardziej zabawną albo krótszą?