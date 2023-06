EZVIZ, czyli wyjadacz w dziedzinie smart home, prezentuje dwa nowe urządzenia. Obydwa są już dostępne w sklepach z AGD.

Firma EVIZ informuje, że na rynek trafiły dwa nowe odkurzacze. EZVIZ RH2 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który potrafi odkurzać i zamiatać, zmywać i suszyć podłogi. Natomiast EZVIZ RS2 to robot sprzątający, który łączy w sobie funkcje odkurzania, mopowania i zamiatania. Oba urządzenia mają baterie, które pozwalają na sprzątnięcie do 2000 m2 powierzchni.

Nowe odkurzacze EVIZ

Według zapewnień producenta RH2 samodzielnie dostosowuje się do poziomu zabrudzenia podłogi. Sprzęt ma silnik o sporej mocy i wydajności, a także pojemne zbiorniki na wodę. W porównaniu do poprzedniego modelu – EZVIZ RH1 – RH2 jest nieco lżejszy, szybszy i ma lampę LED do lepszego "widzenia" kurzu i brudu.

Z kolei EZVIZ RS2 to robot odkurzająco-mopujący, który automatycznie zmienia tryby sprzątania dla różnych rodzajów podłóg. Sprzęt wyposażono w technologie do mapowania domu i omijania przeszkód. Po skończeniu pracy urządzenie grzecznie wraca do stacji dokującej, gdzie samoczynnie czyści i suszy mopa, uzupełnia wodę i ładuje baterię. Producent chwali się, że EZVIZ RS2 zdobył nagrodę German Innovation Award 2023 za innowacyjność.

EZVIZ RH2 i EZVIZ RS2 są już dostępne. Zainteresowani nabędą je w dużych sieciach sklepów z elektroniką.

źródło: materiały prasowe