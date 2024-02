W naszym zestawieniu odkurzaczy automatycznych znajdziesz polecane oraz cenione modele w atrakcyjnych cenach. Daliśmy szansę zarówno tańszym, jak i bardziej zaawansowanym wariantom. Jeśli poszukujesz robota sprzątającego, nasz ranking pomoże Ci dokonać trafnego wyboru.

Jaki robot sprzątający będzie dobrym wyborem w 2024 roku?

Roboty sprzątające nie są już czymś egzotycznym - są powszechnie obecne w naszych domach od wielu lat, stale rozwijając się i oferując coraz wyższą skuteczność zarówno w sprzątaniu, jak i mopowaniu. Najtańsze modele można nabyć już za kilkaset złotych, podczas gdy najbardziej zaawansowane mogą sięgać nawet 5000 zł, co sprawia, że wybór staje się wyzwaniem. Dodatkowo, na rynku dostępnych jest mnóstwo popularnych modeli, co jeszcze bardziej komplikuje decyzję. Czy odkurzacz automatyczny zastąpi klasyczny odkurzacz lub odkurzacz pionowy? Jak dokonać właściwego wyboru i na co zwrócić uwagę, szukając dobrego urządzenia? Nasz ranking robotów sprzątających powstał po to, by Ci w tym pomóc!

Czym powinien charakteryzować się dobry robot sprzątający?

Szybkość i dokładność

Efektywne sprzątanie wymaga, aby robot działał z szybkością i dokładnością. Dlatego warto zainwestować w model wyposażony w sensor laserowy LiDAR, umieszczony zazwyczaj w wystającym module na górze obudowy, choć znajdziemy na rynku urządzenia, które doskonale radzą sobie w terenie i to mimo braku LiDARa. Ten zaawansowany sensor pozwala odkurzaczowi stworzyć mapę mieszkania lub piętra domu już po pierwszym pełnym przejeździe, dzieląc ją na poszczególne pomieszczenia. Wspomagają go także sensory: przedni (antykolizyjny), boczny (do jazdy wzdłuż ściany) oraz czujniki dolne (zapobiegające upadkowi ze schodów).

Prosta obsługa

Łatwość obsługi jest kluczowa, dlatego robot powinien uruchamiać się automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, obejmującym konkretne dni, godziny, tryby sprzątania, a także moc ssania. Obsługa powinna być ograniczona do minimum, a my jedynie musimy pamiętać o regularnym opróżnianiu pojemnika na kurz, chyba że wybierzemy model ze stacją dokującą, wówczas konieczne jest tylko okresowe czyszczenie tej stacji.

Mopowanie

Funkcja mopowania, choć niektórzy jej skuteczność kwestionują, jest uznawana za pożądaną w robotach sprzątających. W 2024 roku wiele osób uważa ją za istotną, mimo tego, że nawet najlepszy robot nie zastąpi tradycyjnego mopa i płynu do mycia podłóg.

fot. Karcher

Intuicyjna aplikacja na smartfony

Obecność wygodnej aplikacji na smartfony jest niezbędna do skutecznego zarządzania pracą robota. Taka aplikacja powinna umożliwiać ustalanie harmonogramu, definiowanie wirtualnych ścian i obszarów wyłączonych. Dla użytkownika ważne jest, aby była intuicyjna i łatwa w obsłudze.

Długi czas pracy na baterii

Warto zwrócić uwagę na pojemność baterii. Jeśli robot jest w stanie posprzątać całe mieszkanie podczas jednego naładowania - możemy określić go mianem wydajnego. W przypadku większych przestrzeni, modele z pojemną baterią i długim czasem pracy są preferowane.

Kultura pracy i komunikaty głosowe

Kultura pracy i głośność również są istotnymi kryteriami. Optymalne byłoby, gdyby głośność robota mieściła się w przedziale 55-65 dB, zwłaszcza w trybie cichym. Dla komfortu użytkownika, robot może również komunikować się z nim głosowo, informując na przykład o zakleszczeniu się w pokoju lub niespodziewanych problemach - super, jeśli mówi po polsku, rewelacyjnie jeśli również po śląsku lub kaszubsku, jak np. PURON PR12 PRO (serio, serio!).

Jaki robot sprzątający warto kupić? Oto polecane modele:

Dreame Bot W10 - mopujący robot sprzątający ze stacją dokującą Ocena benchmark.pl









4,5/5 Propozycja ze stacją dokującą, którą warto rozważyć, bo cenowo wypada całkiem nieźle. 180 minut pracy na jednym ładowaniu, zaawansowana i naprawdę skuteczna nawigacja, wygodna aplikacja na smartfony, a do tego siła ssąca na poziomie 4000 Pa. Obecność stacji dokującej sprawia, że pojemniki na kurz czyszczą się automatycznie, ale nie tylko - tu automatycznie czyszczone i suszone są też nakładki mopujące, co jest super, bo zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i innych zarazków. Bezsprzeczną zaletą Dreame Bota W10 jest skuteczność odkurzania (to jasne!), ale też mopowania. Dwie nakładki obracające się z prędkością do 180 razy na minutę naprawdę mopują, naprawdę myją podłogę, więc dla tych, którym akurat na tej funkcji zależy i którzy mają duże mieszkanie (W10 ogarnia nawet do 300 metrów kwadratowych) to może być dobry wybór. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 65 dB

Sposób poruszania systematyczny

Czas działania 180 min Zobacz recenzję

iRobot Roomba i7 (i7158) - sprawdzony robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,3/5 Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, chciałoby się rzec opisując iRobot Roomba i7. Dla tych, którzy wciąż uważają, że jeśli robot, to tylko Roomba - i7 będzie świetnym wyborem. Mamy tu praktycznie wszystkie funkcje, na jakich powinno nam zależeć: niezłą nawigację, wysoką skuteczność sprzątania, przyjemną w obsłudze aplikację. Plusy Roomby i7 to na pewno skuteczność w walce z sierścią zwierząt (gumowe szczotki radzą sobie z nią naprawdę nieźle), a także wykrywanie bardziej zabrudzonych obszarów w mieszkaniu i bezproblemowa praca - Roomba to ucieleśnienie optymalnego wyboru dla wielu, i ja to szanuję. Minusy? Robot nie mopuje i nie może pochwalić się oszałamiającym czasem pracy na jednym ładowaniu. Za to jest mały i cenowo bardzo atrakcyjny. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 68 dB

Wymiary 92 x 340 x 340 mm

Pojemność pojemnika na kurz 0.4 l

Czas działania 75 min

Roborock S8 Pro Ultra - robot sprzątający na bogato Ocena benchmark.pl









4,9/5 Oto robot dla tych, którzy śniadania jadają na mieście, a kawę piją w Starbucksie! Roborock S8 Pro Ultra to rzecz ultra premium, drogi, ale doskonale wyposażony sprzęt. Robot jest automatycznie czyszczony w stacji dokującej, pozwala na ustawienie intensywności mopowania mopa oscylacyjnego, który to drga z częstotliwością do 3000 razy na minutę, ma siłę ssania na poziomie 6000 Pa, a gumowe szczotki doskonale radzą sobie z sierścią zwierząt. Ma też doskonałą laserową nawigację. Jeśli jakaś technologia wspierająca roboty sprzątające podczas pracy została do tej pory wymyślona, to Roborock S8 Pro Ultra ma tę technologię na pokładzie. Urządzenie dla najbardziej wymagających, mieszkających w wielkich domach lub mieszkaniach, którzy poszukują sprzętu absolutnie bezobsługowego będącego jednocześnie pewną ozdobą w domu. Ozdobą pokazującą gościom - zobacz, ja tu sprzątam! Najważniejsze cechy: Wymiary 520 x 540 x 480 mm

Pojemność pojemnika na kurz 0.35 l

Czas działania 180 min

Siła ssania 6000 Pa

Dreame L20 Ultra - topowy robot sprzątający cenionej marki Ocena benchmark.pl









4,8/5 Dreame L20 Ultra to przedstawiciel najwyższej półki, jeden z topowych robotów na rynku - wciąż nie najdroższy, ale już praktycznie “wszystkomający”. Urządzenie ma siłę ssącą równą 7000 Pa, szczotkę, która dopasowuje się do podłoża oraz bardzo skuteczny system mopowania. Świetnie nawiguje i omija przeszkody, ma celującą skuteczność odkurzania, a do tego współpracuje z zaawansowaną stacją bazową, która sama czyści mopa wraz z nakładkami mopującymi. Stacja potrafi przechowywać nieczystości nawet do 75 dni - w zależności od częstotliwości robota i tego, w jakich warunkach przyszło mu pracować. Nie zabrakło tu również rozbudowanej aplikacji do zarządzania pracą urządzenia, czy takich bonusów, jak rozpoznawanie dywanów… W zasadzie to naprawdę jeden z absolutnie topowych robotów na rynku, który oferuje bardzo, bardzo wiele, ale i sporo kosztuje, gdyż mówimy tu już o sprzęcie za mniej więcej 4000-5000 zł. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 63 dB

Pojemność pojemnika na kurz 300 l

Czas działania do 260 min

Siła ssania 7000 Pa

Xiaomi Vacuum X10 - popularny i skuteczny robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,6/5 Klasyka w nowym wydaniu chciałoby się rzec. Xiaomi Vacuum X10 to estetycznie cały czas ten sam robot, który rozwija się i ewoluuje z czasem. Tu mamy już model, który potrafi naprawdę dużo i wyposażono go w stację bazową, która automatycznie opróżnia pojemnik na nieczystości w robocie - do 60 cykli sprzątania może minąć, nim będziemy musieli opróżnić worek na kurz w stacji. Do tego mamy skuteczną laserową nawigację, moc ssącą do 4000 Pa i dobrą skuteczność odkurzania. Xiaomi Vacuum X10 to jedna z najlepszych zautomatyzowanych propozycji w swojej półce cenowej i rzecz warta zakupu, gdy ktoś poszukuje optymalnie skutecznego robota ze stacją bazową, w rozsądnych pieniądzach. Najważniejsze cechy: Pojemność pojemnika na kurz 0.4 l

Siła ssania 4000 Pa

Funkcje robota mopowanie, stacja opróżniająca

Kärcher RCV 5 - zaskakująco skuteczny robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,3/5 Kiedy wpadł do mnie na testy Kärcher RCV 5, uważałem, że to pewna ciekawostka. Ot, egzotyczna marka w świecie odkurzaczy automatycznych, która pewnie wypuściła średniaka, ale za to w cenie już z wolna zbliżającej się do mocniejszych graczy na rynku. Robot zadziwił mnie jednak skutecznością sprzątania i ogólną prostotą - dawał sobie radę w trudnych testowych warunkach, czym zasłużył na obecność w naszym zestawieniu. Technicznie jest tu całkiem nieźle, bo mamy moc ssącą na poziomie 5000 Pa, niezgorsze mopowanie, nawigację po LiDARze z zestawem czujników, no zestaw skutecznej głównej szczotki i przydatnej miotełki. Do tego czytelna i prosta aplikacja oraz łatwość w dbaniu o czystość robota i mamy optymalne ze wszech miar urządzenie. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 66 dB

Wymiary 350 x 97 mm

Czas działania 120 min Zobacz recenzję

TP-Link Tapo RV30 - tani i dobry robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,6/5 TP-Link Tapo RV30 to przedstawiciel tanich robotów sprzątających, czyli coś, czym kiedyś były prostsze modele Xiaomi - jak choćby mój wysłużony prywatny robot (jego nazwy nie pamiętam, ale bodajże w 2019 roku płaciłem za niego jakieś 1500 zł). Plusami TP-Link Tapo RV30 są jego całkiem niezła skuteczność i moc ssania na poziomie 4200 Pa, dobre filtrowanie zanieczyszczeń, nawigacja poprzez laser LiDAR, wykrywanie dywanów, współpraca z asystentami (Alexa oraz Google Home) i ogólnie więcej niż zadowalająca skuteczność odkurzania. Minusy? Generyczna aplikacja i oszczędne wykonanie, jak przystało na taniego robota. Cena Tapo RV30 nie przekracza 1500 zł, a w zasadzie oscyluje wyraźnie poniżej tej kwoty i w takich pieniądzach model ten jest godny polecenia. A! Na plus fakt, że odkurzacz jest częścią całej linii rozwiązań smart home od TP-Link, co może mieć dla kogoś znaczenie - wiecie, zarządzanie żarówkami i innymi takimi z jednej aplikacji. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 60 dB

Wymiary 341 x 95 mm

Czas działania 300 min

Siła ssania 4200 Pa Zobacz recenzję

Najlepszy robot sprzątający - subiektywny wybór?

Na koniec klasycznie wrzucę wam jeden model, który sam bym wybrał, a może i nawet niedługo wybiorę, bo moje stare Xiaomi już ledwo zipie, ale ma jakieś 5 lat, więc i tak jestem pełen podziwu! Z naszej listy wybrałbym model Kärcher RCV 5. Nieoczywisty wybór, prawda? Cóż, mamy w tym TOP-ie roboty lepsze i gorsze, topowe i klasy entry level, ale właśnie ten Kärcher RCV 5 zachwycił mnie tak na poważnie. To ciekawe w sumie, bo w teście nie dostał maksymalnej noty, ale potaniał nieco od tego czasu, a skutecznością pracy i takim nieudawaniem czegoś, czym nie jest, naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Robot dobrze nawiguje, dobrze sprząta i jest takim generycznym robotem sprzątającym. Minusem będzie brak stacji dokującej, która sama się czyści, ale w mojej ocenie to najlepszy robot sprzątający, którego dostać można w rozsądnych pieniądzach.

