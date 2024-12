Mając do wydania ok. 1000 zł, można wybierać spośród kilku smartfonów Xiaomi, my proponujemy Poco X6, który po obniżkach cen jest już do "wyrwania" za takie pieniądze. To najlepszy wybór dla osób oczekujących jak najwydajniejszego urządzenia mobilnego, producent postawił na procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2). W takim budżecie to rzadko widywane połączenie. 12 GB RAM zdecydowanie polepsza komfort obsługi, zwłaszcza, gdy otwartych jest kilka aplikacji i sporo kart w przeglądarce internetowej. Lepiej działają też gry. Natomiast 256 GB pamięci masowej daje spokojną głowę, bo takiej pamięci nie zapchasz szybko zdjęciami i filmami, a także programami zainstalowanymi na telefonie. Poco X6 to telefon nie tylko do codziennej obsługi podstawowych aplikacji, ale też do grania, w którym przydaje się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, wysokiej rozdzielczości rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Atutami Poco X6 są też takie elementy jak bateria 5100 mAh obsługująca szybkie ładowanie 67W, klasyczny port słuchawkowy 3,5 mm oraz moduł do obsługi 5G. Design jest charakterystyczny dla linii POCO, co każdy oceni indywidualnie, ale warto podkreślić, że cała konstrukcja jest zabezpieczona zgodnie z normą IP54, a ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

