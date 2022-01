Przez wielu nazywana najlepszą przystawką Smart TV – Nvidia Shield – właśnie zyskała jeszcze jeden argument „za”. Otrzymała mianowicie aktualizację, dzięki której odda swoim użytkownikom do dyspozycji system Android 11.

Nvidia Shield TV – przystawka, która właśnie stała się lepsza

Nvidia Shield to przystawka, a właściwie seria przystawek, dzięki której nawet starszy telewizor może zyskać funkcjonalność Smart TV. To też urządzenia kompatybilne z usługą GeForce NOW, umożliwiającą komfortowe granie bez konieczności posiadania konsoli czy podpinania peceta. Nic dziwnego, że seria cieszy się tak ciepłym odbiorem.

Jej historia sięga roku 2015, kiedy to na rynku pojawił się Shield z systemem Android 5.0. W 2019 roku natomiast zadebiutowała para – Shield TV i Shield TV Pro – wraz z którą system został zaktualizowany do wersji 9.0. Sytuacja nie zmieniała się przez lata, a Nvidia świadomie zrezygnowała z udostępnienia Androida z „dziesiątką”. Nie było to jednak zakończenie wsparcia, a jedynie pauza.

Przystawki Nvididia Shield z Android 11

Właśnie w tym tygodniu Nvidia rozpoczęła udostępnianie aktualizacji Android 11, którą na swoich urządzeniach będą mogli zainstalować posiadacze przystawek Shield TV z 2019 roku, a nawet ci, którzy korzystają ze wspomnianego wcześniej sześcioletniego Shielda. Takie wsparcie wypada docenić.

Czego mogą się spodziewać użytkownicy? Wśród nowości znajdują się: odświeżony interfejs, pełna kompatybilność z aktualnymi wersjami popularnych aplikacji, wygodna klawiatura Gboard, funkcja dostosowywania dźwięku, obsługa zestawów słuchawkowych Bluetooth z aptX, opcja zamiany tekstu na mowę, tryb oszczędzania energii oraz pokaźny zestaw narzędzi zwiększających bezpieczeństwo i prywatność.

Czy warto kupić Shielda?

Przystawki Nvidia Shield otrzymały aktualizację, ale to wciąż urządzenia sprzed dobrych paru lat. Czy zatem warto w ogóle decydować się na ich zakup? Odpowiedź jest twierdząca, bo tego typu urządzenia nie starzeją się aż tak szybko (chyba że pod względem oprogramowania właśnie). Tymczasem jest to jeden z najbardziej dopracowanych sprzętów na rynku.

„Nowa” Nvidia Shield TV pozostaje też najlepszą opcją dla osób zainteresowanych usługą GeForce Now. Tylko ta przystawka umożliwia bowiem chmurowe granie w jakości 4K / HDR i z przestrzennym dźwiękiem 7.1. Teraz – z nowym Androidem – już w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać.

