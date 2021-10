Fire TV Stick i Fire TV Stick 4K Max to najnowsze przystawki Smart TV, które w listopadzie zadebiutują na polskim Amazonie. Doczekaliśmy się tego, na co czekaliśmy od dawna.

W naszym rankingu przystawek Smart TV zabrakło gadżetów Amazona, ale niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni. Teraz wreszcie stały się znacznie bardziej atrakcyjną opcją w naszym kraju. Urządzenia spod znaku Fire TV wprawdzie od dłuższego czasu były dostępne na polskim rynku, ale teraz wreszcie są też dostępne po polsku.

Dzięki, Amazon! Nowy Fire TV Stick po polsku

Już 17 listopada w Polsce zadebiutują najnowsze, międzynarodowe wersje przystawek Amazon Fire TV. Zaoferują dostęp nie tylko do globalnych, ale też lokalnych serwisów VOD, a do tego (nareszcie!) doczekaliśmy się polskiego języka w menu. Możemy też liczyć na uproszczony interfejs, spersonalizowane rekomendacje (dla maksymalnie 6 użytkowników) i wygodne sterowanie za pomocą dołączonego pilota. Ten ma nawet wbudowany mikrofon, ale komendy głosowe nadal wydawać można jedynie po angielsku.

Bazowy Fire TV Stick (3. generacji) umożliwia strumieniowe odtwarzanie filmów i seriali w rozdzielczości Full HD. Zyskujesz bezproblemowy dostęp do takich aplikacji jak Netflix, YouTube, i Apple TV, lokalnych Canal+, Polsat Box Go, Player i CDA czy wreszcie – rzecz jasna – Amazon Prime Video (z abonamentem za symboliczne 4 złote). Możesz też oglądać internetową telewizję na żywo w WP Pilot i słuchać muzyki w Spotify lub Amazon Music. A skoro już przy dźwięku jesteśmy, to wypada wspomnieć o obsłudze technologii Dolby Atmos.

Amazon Fire TV Stick 4K Max – coś dla wymagających

Prawdziwą perełką jest natomiast Fire TV Stick 4K Max. Pod tą przydługawą nazwą kryje się najpotężniejszy odtwarzacz multimedialny w ofercie Amazona. Tak jak sugeruje to nazwa, oferuje rozdzielczość 4K, ale nie zdradza przy tym, że zapewnia też szybkie i niezawodne połączenie z siecią (dzięki Wi-Fi 6) i obraz HDR (nie tylko w formacie HDR10+, ale też Dolby Vision), a do tego pozwala na zarządzanie systemem inteligentnego domu. Ma też szybszy procesor i więcej RAM-u, dzięki czemu całość powinna śmigać jak marzenie.

„Do tej pory sprzedaliśmy ponad 100 milionów urządzeń Fire TV na całym świecie, a teraz z przyjemnością udostępniamy międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick klientom w Polsce. [Oferujemy również] możliwość korzystania z ekranu głównego w języku polskim z uproszczonym menu, nowymi ulubionymi aplikacjami, dostępnymi lokalnie oraz po raz pierwszy – Alexą” – powiedziała Emma Gilmartin, dyrektorka Fire TV & Tablets Europe. Nowe przystawki zostały wycenione na 199,99 zł (Fire TV Stick) i 309,99 zł (Fire TV Stick 4K Max).

