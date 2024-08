Telewizory smart mogą być jeszcze lepsze, jeśli zainstalujemy dodatkowe aplikacje. Sprawdź nasze propozycje - przydatne i często darmowe programy na telewizory smart TV.

Kiedy myślimy o aplikacjach na smart TV, zwykle w pierwszej kolejności pobieramy te serwisów VOD. Netflix, HBO Max czy Disney+ wymagają jednak opłacenia abonamentu. Na telewizory smart możemy też pobrać inne przydatne w codziennym użytkowaniu aplikacje. Sprawdź nasze TOP 5 i zobacz, które są godne polecenia.

Aplikacje na smart TV

Kiedy zastanawiamy się, jaki telewizor kupić, niemal zawsze stawiamy dziś na model z funkcjami smart. Pozwala na instalację dodatkowych aplikacji, a nawet gier. System operacyjny telewizora smart zwykle przypomina nieco Androida (w największym stopniu Android TV oraz Google TV, które znajdziemy na wielu telewizorach). Dodatkowe aplikacje zwiększają funkcjonalność, nierzadko pozornie zwyczajny telewizor niemalże w komputer.

Pobieranie i instalacja nowych aplikacji na telewizorze smart są proste. Otwieramy sklep z programami (podobny do App Store lub Sklepu Google Play), wyszukujemy interesujący nas program i po kilku kliknięciach już możemy z niego korzystać. Warto przy tym zwrócić uwagę na cenę takiej aplikacji czy koszt jej użytkowania. Wiele aplikacji smart TV jest darmowych, często decydując się na opłacenie miesięcznej subskrypcji możemy natomiast zwiększyć ich funkcjonalność.

Jak zmienić stary telewizor w smart TV?

Nie wszystkie telewizory mają funkcje smart. Wystarczy jednak wolne złącze HDMI, abyśmy zamienili stary telewizor w smart TV. W tym celu potrzebujemy dodatkowego urządzenia - tzw. przystawki smart. W naszym rankingu znajdziesz aktualnie polecane modele, wśród których warto wyróżnić m.in. Google Chromecast, Amazon Fire czy Xiaomi Mi TV Box. Po podłączeniu i krótkiej instalacji obsługujemy nasz “stary-nowy” telewizor pilotem od przystawki, uzyskując przy tym funkcje smart.

Najlepsze aplikacje na smart TV - TOP 5

Przejdźmy zatem do przedstawienia najciekawszych, przydatnych aplikacji smart TV. Na liście znajdą się programy do oglądania telewizji na żywo, puszczania muzyki i teledysków, a także inne przydatne programy.

Pilot WP - cyfrowa telewizja przez Internet

Wirtualna Polska udostępnia usługę telewizyjną w ramach aplikacji Pilot WP. Pobieramy program na swój smart TV, łączymy się z Internetem (np. przez domową sieć Wi-Fi) i otrzymujemy darmowy dostęp do wielu kanałów telewizji cyfrowej naziemnej. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają podłączenia do anteny lub gdy przebywamy na wakacjach lub wyjazdach zagranicznych.

Możemy korzystać z darmowej lub płatnej wersji Pilota WP. Po wykupieniu niedrogiego pakietu otrzymujemy znacznie więcej kanałów telewizyjnych do oglądania. Warto poszukać promocji, wtedy za dostęp zapłacimy mniej.

Aplikacja TVP Sport

Telewizja Polska udostępnia sporo treści, także związanych ze sportem. Po pobraniu aplikacji TVP Sport na smart TV możemy oglądać telewizję na żywo. W ramach platformy znajdziemy też przeróżne materiały wideo - dokumenty, skróty meczów, wywiady czy relacje sportowe.

Oglądanie TVP Sport przy pomocy aplikacji jest możliwe, jeśli znajdujemy się w Polsce (lub wykorzystując program VPN do wirtualnej zmiany naszej lokalizacji). Aplikacja TVP Sport jest darmowa i działa bez dodatkowych opłat. Są tam jednak wyświetlane reklamy, choćby przed uruchomieniem kanału telewizyjnego online.

Aplikacja YouTube na telewizory jest tak popularna, że wielu producentów instaluje ją fabrycznie. Wtedy wystarczy poszukać jej, niektóre telewizory ułatwiają to dzięki specjalnemu przyciskowi na pilocie. Pobranie i instalacja YouTube są darmowe. Możemy też oglądać treści wideo bez dodatkowych opłat, wtedy jednak zobaczymy liczne reklamy.

Koszt YouTube Premium jest nieco niższy, niż dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. Wtedy nie tylko nie zobaczymy więcej reklam, ale dostajemy też dodatkową usługę - YouTube Music. Działa na podobnej zasadzie do Spotify czy Tidal.

Spotify - muzyka w Twoim telewizorze

Od jakiegoś czasu w aplikacji muzycznej Spotify możemy wyświetlać także teledyski. Nowa funkcja w szczególności podoba się użytkownikom smart TV, puszczającym muzykę bezpośrednio ze swojego telewizora. Koszt subskrypcji Spotify zależy od wybranego pakietu, cena nie jest jednak wysoka. Dzięki naszemu poradnikowi możesz też sprawdzić, jak wykupić Spotify Premium taniej. Platforma regularnie pozwala na rozpoczęcie korzystania za darmo, nawet przez 3 pierwsze miesiące.

Poza muzyką w Spotify możemy posłuchać też wielu ciekawych podcastów. Za granicą (np. w Stanach Zjednoczonych) użytkownicy Spotify mogą też słuchać audiobooków. W Polsce wciąż czekamy na tę opcję. Jeśli lubisz słuchać muzyki w ten sposób, możesz zrobić to wygodnie również na swoim smart TV.

SurfShark VPN i podobne programy

Nasze telewizory już od wielu lat służą nam do wielu innych zastosowań, niż tylko oglądanie telewizji. Dzięki technologii smart TV i licznym aplikacjom stały się niemal tak funkcjonalne, jak komputery i smartfony. Do korzystania z pełni możliwości nowoczesnego sprzętu nierzadko musimy zalogować się na swoje konta (np. w Google, w Netflix i innych serwisach VOD), czy podać dane karty kredytowej. Warto pomyśleć więc o odpowiednim zabezpieczeniu swoich danych osobowych i innych prywatnych informacji.

Jednym ze sposobów na poprawę prywatności jest korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej. Pozwoli na to VPN. Jednymi z najpopularniejszych aplikacji do VPN są SurfShark, Nord VPN, Proton VPN czy Express VPN. Ich pełne wersje są płatne, choć zwykle możemy przez pewien czas testować aplikację za darmo. Przed wykupieniem dostępu warto upewnić się, czy VPN będzie działał na telewizorze, który posiadasz. Plusem jest możliwość jednoczesnego korzystania z takich ochrony na różnych urządzeniach - telewizorze, komputerze PC, laptopie czy smartfonie, również na sprzęcie innych domowników.

Korzystając z VPN nie tylko chronimy swoją prywatność. Dzięki niemu możemy ustawić “polską” lokalizację naszego telewizora. Pozwoli to m.in. na dostęp do internetowej telewizji (np. w TVP Sport lub w Pilot WP) czy oglądanie filmów i seriali VOD po polsku.