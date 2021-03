Premiera Oddworld: Soulstorm zbliża się coraz większymi krokami. Patrząc na to, jak chętnie twórcy o tym tytule opowiadają wypada liczyć, że nie będzie przykrych niespodzianek i zmian terminów.

Solidna porcja gameplay'u z Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm, czyli bezpośredni następca Oddworld: New ‘n’ Tasty, będzie powrotem do lubianego przez wielu cyklu po kilkuletniej przerwie. Z publikowanych przez twórców informacji i materiałów wideo nie można na obecnym etapie wyciągać ostatecznych wniosków, ale wypada zgodzić się z głosami, że może być to bardzo udana produkcja nie tylko dla fanów tego cyklu, ale szerzej dla sympatyków tego typu rozgrywki.

Jakiej konkretnie? Tu najlepszą odpowiedzią będą fragmenty rozgrywki, a właśnie się pojawiły. Pierwszy z poniższych materiałów został zaprezentowany podczas wczorajszego Future Games Show, drugi pojawił się natomiast dzisiaj. Obydwa są na tyle obszerne, że pozwalają przyjrzeć się wybranym lokacjom i elementom całej zabawy.

Oddworld: Soulstorm ma dwie daty premiery

Już wcześniej zapowiadano, że Oddworld: Soulstorm zostanie udostępniony 6 kwietnia. Termin pozostaje ważny, ale trzeba dodać, że dotyczy cyfrowych wersji.

Przygotowane zostaną również pudełkowe wersje, ale na te zainteresowani poczekają dłużej. Konkretnie do 6 lipca. Dla gotowych wydać najwięcej stworzona zostanie edycja kolekcjonerska, w której pierwszoplanową rolę odegra 22-centymetrowa figurka głównego bohatera gry.

Discover the Day One Oddition. pic.twitter.com/41Co1lKWiI — Microids (@Microids_off) March 25, 2021

Oddworld: Soulstorm w ofercie PlayStation Plus

Ostatnia z istotnych kwestii to platformy docelowe. Są nimi nie tylko konsole PlayStation 5, ale również konsole PlayStation 4 i PC. W tym ostatnim przypadku mowa o grze na wyłączność Epic Games Store.

W najlepszej sytuacji wydają się znajdować posiadacze pierwszej z wymienionych platform. Przynajmniej ci opłacający abonament PlayStation Plus. Oddworld: Soulstorm będzie bowiem jedną z gier, które zostaną udostępnione w jego ramach i to już w kwietniu.

