Sony jak obiecywało, tak zrobiło. Inicjatywa Play at Home wyraźnie nabiera rumieńców. Z korzyścią dla graczy, którzy mogą się obłowić w sporo ciekawych tytułów.

9. darmowych gier od Sony właśnie zostało udostępnionych

O planach japońskiego producenta i wydawcy wspominaliśmy już chwilę po tym, jak zostały one ogłoszone. Spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem, czemu trudno się dziwić. Darmowe gry to zawsze miły prezent, a tutaj będzie ich całkiem sporo.

Zainteresowani mogą już pobierać 9. darmowych gier. Mowa o Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper i Paper Beast. Warunki do spełnienia? Tylko jeden i to mało zaskakujący skoro mowa o promocji zorganizowanej przez Sony - posiadanie konsoli PlayStation 4 lub PlayStation 5.

Od dziś, możesz pobrać 9 darmowych gier z okazji #PlayAtHome:https://t.co/yMmv76JpXG

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast pic.twitter.com/8CWlWjgSEB — PlayStation Polska (@PlayStationPL) March 26, 2021

Jest też 10. darmowa gra, a wkrótce pojawi się 11.

Mało? W takim razie warto nadmienić, że wciąż można pobrać za darmo Ratchet & Clank, ponieważ oferta związana z tym tytułem jeszcze nie wygasła.

Kolejne darmowe gry oferowane w ramach inicjatywy Play At Home czekają już w kolejce. Póki co znamy jeden tytuł i istnieje spore prawdopodobieństwo, że to właśnie on będzie cieszył się największym wzięciem. Od 19 kwietnia można będzie pobierać Horizon Zero Dawn w bogatym wydaniu Complete Edition.

