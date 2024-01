MS-DOS to już ikoniczny system operacyjny stworzony przez przedsiębiorstwo Microsoft, na podstawie kodu źródłowego systemu QDOS stworzonego przez Seattle Computers. Zanim Tim Paterson sprzedał ten OS Billowi Gatesowi za 75 000 $, to pojawiła się jeszcze jedna wersja tego systemu.

86-DOS, bo to właśnie o nim mowa, to zapomniany „ojciec” systemu Microsoft Disk Operating System. Otóż był on swoistym pomostem pomiędzy QDOS a MS-DOS i stanowił bazę dla tego drugiego systemu. Ponadto ów system operacyjny został zaprojektowany pod procesory Intel 8086, które w latach 80-tych XX wieku (za sprawą m.in. IBM PC) stały się niezwykle popularne. Dzisiaj te CPU są bardzo rzadkie, a ślad o 86-DOS praktycznie zaginął… aż do końca 2023 roku.

86-DOS v0.1C – odnaleziono najstarszą odmianę systemu MS-DOS

Pod koniec zeszłego roku użytkownik Internet Archive o nazwie f15sim odnalazł na dyskietce, zgrał i przesłał na wspomnianą przed chwilą platformę prawdopodobnie pierwszą wersję 86-DOS (a przynajmniej jedyną, która przetrwała do naszych czasów). Wydanie 0.1-C 86-DOS jest dostępne do pobrania tutaj i można uruchomić je za pomocą emulatora SIMH (darmowy i otwarty, wieloplatformowy emulator wielu systemów operacyjnych). A jakie można mieć wrażenia z samego użytkowania tego antyku?

Ta wersja systemu DOS jest… prymitywna (nawet jak na standardy kompilacji DOS z początku lat 80-tych). System oczywiście zawiera podstawowe funkcjonalności oraz kilka narzędzi, na czele z tekstową grą w szachy i dołączonej do niej dokumentacji. Paradoksalnie nie ma tam nic nadzwyczajnego, ale nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, że dzięki tej kompilacji 86-DOS wielu informatyków-archeologów może podjąć się zadania analizy działania i funkcjonowania rodziny tych systemów operacyjnych. To zapewne pomoże im zrozumieć m.in. to, jak rozwijał się system MS-DOS na przestrzeni lat.

A jaki był Wasz pierwszy system operacyjny, z którym mieliście styczność? Opiszcie swoje doświadczenia w komentarzach!

