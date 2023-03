Raspberry Pi jest świetną platformą do kreowania i wdrażania wielu świetnych pomysłów. Społeczność stworzyła całą masę modułów, narzędzi i emulatorów, które można zaimplementować w tym SBC. I to właśnie o tym ostatnim przypomina zespół odpowiedzialny za Recalbox w wersji 9.

Zapewne wielu z Was kojarzy to, iż bez większego problemu można przerobić Raspberry Pi na konsolę do starych gier, pierwotnie wydawanych na bardziej lub mniej znane platformy. Amiga, Atari, Commodore, konsole SEGA, Nintendo czy SONY… Można tak wymieniać naprawdę długo. Najczęściej do tego typu zadania wykorzystywana jest dystrybucja systemu Linux (Raspberry Pi OS, wraz z EmulationStation i RetroArch) pod nazwą RetroPie. Istnieją również inne projekty (na czele z Lakka czy Batocera), ale tym razem skupimy się na Recalbox, który pod koniec lutego otrzymał sporą aktualizację. Przyjrzyjmy się temu projektowi bliżej.

Korzystając z zasobów oficjalnej strony Recalbox i stron poświęconych temu oprogramowaniu możemy dowiedzieć się, że projekt ten jest „ostatecznym rozwiązaniem do konsoli gier retro, która pozwala na ogranie gier, konsol i komputerów z Twojego dzieciństwa!”. Z pomocą Buildroot (czyli z pomocą gotowych skryptów) zbudowano od podstaw dystrybucję systemu Linux, do której dodano niezbędne oprogramowanie, sterowniki i emulatory. Efektem jest gotowa platforma, której największą siłą jest wysoka kompatybilność z wieloma akcesoriami i kontrolerami, na czele z padami do PlayStation 3/4, 8bitdo, Xbox 360 (w tym Xbox Adaptive Controller) czy pudełka RetroFlag (tj. NesPi Case lub GPi Case).

Liczba emulowanych platform również robi wrażenie. Zespół Recalbox chwali się wsparciem z ponad setką (!) systemów, na czele z:

Arcade

Arcade Classics

Nintendo Entertainment System (NES)

Family Computer Disk System (FDS)

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Sega Master System

Sony PlayStation

Sega Genesis

Nintendo GameBoy

GameBoy Advance (GBA)

GameBoy Color (GBC)

Atari 7800

Atari 2600

PC Engine (CD)

Sega SG1000

MXS 1/2/2+

Nintendo 64 (N64)

Sega 32x

Sega CD

ScummVM

Game and Watch

Vectrex

Game Gear

Virtual Boy

Lynx

NeoGeo Pocket Color

Wonderswan Color

Neo Geo

Supergrafx

Odyssey 2 Videopac

Amstrad CPC

Atari ST

Sinclair ZX81

Sinclair ZX Spectrum

PlayStation Portable (PSP)

Commodore 64 (C64)

A to wszystko może zostać uruchomione na praktycznie wszystkich płytkach Raspberry Pi, Odroid XU4 i Go Advance/Super oraz komputerach klasy PC (64-bit).

Co ciekawe, zespół odpowiedzialny za ten projekt wspiera niezależnych deweloperów i w pakiecie startowym oddaje do naszej dyspozycji aż 150 ekskluzywnych dla tej platformy i niewydanych nigdy wcześniej gier, „byś miał frajdę już od pierwszego uruchomienia!”

A co oferuje nam 9 wersja Recalbox?

System od teraz jest kompatybilny z obudową RetroFlag GPi 2W (dla Raspberry Pi Zero 2W ).

(dla ). Sterownik Bluetooth został przepisany z dla lepszej obsługi audio i kontrolerów.

Zostały dodane Retro shadery, aby nadać wygląd monitora CRT na współczesnych wyświetlaczach.

Emulację systemów Microsoft ( Windows 95 i 98 ) przez DosBox Pure .

i ) przez . Użytkownicy komputerów PC z iGPU i dedykowanym GPU mogą skorzystać z ich pełnej akceleracji.

Pełna lista zmian dostępna na stronie projektu.

Jeżeli powyższy opis Was zachęcił, by przetestować Recalbox, to wystarczy tylko wejść na oficjalną stronę i wybrać obraz dedykowany dla naszej platformy. W ogóle, jak często lubicie wracać do retro gier? Dajcie znać w ankiecie, a w komentarzach piszcie o Waszych ukochanych grach z dawnych lat!

Źródło: tom's HARDWARE, electro {maker}, wikipedia, recalbox