Właśnie zakończyła się prezentacja nowych iPhone'ów. Jak to zwykle bywa, obok standardowych modeli, pojawiły się dwa droższe smartfony - iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Doczekały się one wielu nowych funkcji. Niesamowite jest to, że ich cena nie uległa zmianie.

iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max

Nowe iPhone’y serii Pro zyskały znacznie więcej ulepszeń w porównaniu do ubiegłorocznych modeli niż dwa tańsze smartfony, które zaprezentowane zostały podczas konferencji Wonderlust.

Zgodnie z tym, co przewidywali analitycy, nieco odświeżony został wygląd tych smartfonów. Firma zastosowała węższe ramki wokół ekranu, a obudowa wykonana została z tytanu, a nie tak jak do tej pory ze stali nierdzewnej. Dzięki temu są odczuwalnie lżejsze od swoich poprzedników. Kosmetycznej zmianie uległ także kształ obudowy - jej krawędzie są bardziej zaokrąglone.

iPhone 15 Pro z szybkim USB-C

Podobnie jak standardowe modele iPhone 15, smartfony serii Pro także posiadają złącze USB-C obsługujące USB 3.0, więc prędkość transferu danych jest znacznie wyższa niż w przypadku Lightning.

Ciekawą nowością jest zapowiadany od kilku tygodni przycisk akcji, tak zwany Action Button. Zastąpił on przełącznik dzwonek/wyciszenie, ale ma znacznie więcej funkcji. Uruchamia on wcześniej zdefiniowaną akcję, na przykład aparat, latarkę czy ulubiony skrót. Co ciekawe, po jego wciśnięiu użytkownik otrzyma odpowiedź haptyczną.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max - aparat

W tym roku kolejny raz ulepszony został główny obiektyw, ale nie tylko. Wielu zmian doczekał się cały moduł aparatu. Warto chociażby wspomnieć, że teleobiektyw w iPhone 15 Pro Max ma 5-krotny zoom optyczny. To przybliża go pod tym względem do topowych smartfonów z Androidem. W mniejszym modelu serii Pro nadal mamy do czynienia z 3-krotnym zoomem optycznym.

Wydajność iPhone 15 Pro

Apple po raz pierwszy zastosowało układ A17 Pro - pierwszy na rynku czip, który zbudowany jest 3-nanometrowym procesie technologicznym. Ma 6-rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, 6-rdzeniowe GPU oraz 16-rdzeniowy system Neural Engine. Apple twierdzi, że dzięki temu układowi iPhone zmieni świat gier mobilnych. Nowy procesor graficzny może pochwalić się sprzętowym wsparciem dla technologii Ray Tracing.

Nowością jest także ulepszony czip ultraszerokopasmowy 2. generacji. Ma on umożliwić współpracę z okularami Vision Pro oraz znacznie lepiej sprawdzać się w przypadku funkcji lokalizowania.

Wyświetlacz

Nadal mamy do czynienia z tym samym wyświetlaczem Super Retina XDR wykonanym w technologii OLED. Przekątna w iPhone 15 Pro to 6,1 cala, a w przypadku Pro Max jej długość wynosi 6,7 cala. Jest też Dynamic Island, niegasnący wyświetlacz oraz technologia ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz, jasność szczytowa to aż 2000 nitów.

Warianty kolorystyczne

iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max dostępne są w czterech wariantach koloroystycznych:

tytan naturalny,

tytan błękitny,

tytan biały,

tytan czarny.

Cena iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max

Za podstawowy model iPhone’a 15 Pro zapłacić trzeba 5999 złotych (128 GB), a iPhone Pro Max to wydatek co najmniej 7199 złotych, ale pamięć masowa ma pojemność 256 GB. Najdroższy obecnie smartfon marki Apple, czyli model Pro Max z 1 TB pamięci masowej zapłacić trzeba 9599 złotych.

