Apple stworzyło lokalizator AirTag w celu szybkiego i łatwego odnajdywania rzeczy, takich jak klucze czy portfel. Szybko okazało się, że to urządzenie może zostać podrzucone w celu śledzenia osób, które nawet o tym nie wiedzą. Na szczęście łatwo można się przed tym uchronić.

Jak sprawdzić czy ktoś śledzi nas AirTagiem lub innym lokalizatorem?

Wraz z coraz większą popularnością lokalizatorów, takich jak na przykład wspomniany we wstępie AirTag marki Apple, rosną obawy związane z możliwością wykorzystania ich do śledzenia innych osób. Tego typu urządzenia mają rozmiar dużej monety, więc łatwo niepostrzeżenie je komuś podrzucić.

Nie muszą się o to martwić właściciele iPhone’ów z systemem iOS 14.5 lub nowszym, ponieważ otrzymają one powiadomienie o takim procederze. Aby jednak otrzymywać powiadomienia o podrzuconym lokalizatorze AirTag należy aktywować kilka funkcji.

Po pierwsze należy wejść w systemowe Ustawienia, a następnie wybrać kolejno Prywatność i ochrona oraz Usługi lokalizacji. Tutaj należy włączyć opcję Usługi lokalizacji.

Następnie przejść do Usług systemowych, które znajdują się na samym dole i włączyć opcje Znajdź mój iPhone oraz Ważne miejsca.

Teraz należy włączyć funkcję Bluetooth (Ustawienia -> Bluetooth).

Ostatnim krokiem jest włączenie powiadomień o śledzeniu w aplikacji Znajdź. W tym celu należy stuknąć w zakładkę Ja i włączyć powiadomienia o śledzeniu.

Warto też wiedzieć, że powiadomienia o śledzeniu nie będą wysyłane w przypadku aktywnego trybu Samolot.

Powiadomienie o śledzeniu AirTagiem w systemie Android

Jak sprawdzić czy ktoś nas śledzi lokalizatorem w przypadku smartfona z systemem Android? Procedura aktywowania powiadomień jest podobna.

Pierwszym krokiem jest otwarcie Ustawień. Następnie należy wybrać kolejno zakładki Bezpieczeństwo i tryb alarmowy

oraz Ostrzeżenia o nieznanym urządzeniu śledzącym. Można tutaj włączyć takie ostrzeżenia.

Jest też możliwość uruchomienia ręcznego wyszukiwania lokalizatora poprzez stuknięcie w Skanuj teraz.

Jeśli lokalizator zostanie wykryty pojawi się możliwość wymuszenia odtworzenia przez niego dźwięku. Ułatwi to odnalezienie go. Co ciekawe, mój smartfon z Androidem nie wykrył AirTaga.

Innym sposobem jest zainstalowanie stworzonej przez Apple aplikacji Wykrywacz śledzenia, która dostępna jest w sklepie Google Play.

Prawda, że łatwe? Te kilka stuknięć w ekran może uchronić nas przed wieloma niebezpieczeństwami związanymi z nieświadomym udostępnianiem komuś swojego położenia, o ile lokalizator zostanie wykryty.