Helldivers 2 otrzyma największą w swojej historii aktualizację. Wśród nowości pojawią się nowi przeciwnicy, nowy poziom trudności i nie tylko. Deweloperzy przedstawiają szczegóły na specjalnym zwiastunie.

To zdecydowanie jedna z najlepszych premier w 2024 r. Helldivers 2 zaliczyło niezwykle udany debiut - w ciągu piewszych 12 tygodni sprzedano 12 mln egzemplarzy. Niemniej nawet największym fanom Helldivers 2, którzy spędzili w grze niespełna 500 godzin, zaczyna doskwierać brak istotnych nowości. Deweloperzy z szwedzkiego Arrowhead Studios zadeklarowali, że aktualizacji będzie mniej, ale będą większe. Tak właśnie się dzieje - nadchodzi “Eskalacja Wolności”.

Nowości w grze Helldivers 2

Premiera “Eskalacji Wolności” w Helldivers 2 odbędzie się 6 sierpnia 2024 r. Co nowego otrzymają gracze? Pojawi się nowy poziom trudności (10: Super-Helldive) który będzie absolutnym wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych wojowników.

Deweloperzy prezentują nowych wrogów: gigantyczne macki Terminida, nowa wersja opancerzonego Chargera (Bille Charger), czy silniejszy Brood Commander. W szeregach “Automatonów” pojawi się pojazd z systemem artyleryjskim. Nie zabraknie nowego typu misji.

Kiedy nowa frakcja w Helldivers 2?

Czy jest szansa na nową frakcję w Helldivers 2? Niewykluczone, wszak sami deweloperzy podkreślają, że prezentowane nowości nie są wszystkim, co zamierzają wprowadzić do gry. Iluminaci, pojawiający się w pierwszej części gry, to prawie "pewniak".

Większość graczy wiąże zniszczenie planety Meridia (zamieniła się w coś, co przypomina portal lub czarną dziurę) z nadejściem nowej frakcji. Pozostaje więc bacznie obserwować przebieg galaktycznej wojny w Helldivers 2.

Źródło: PlayStation