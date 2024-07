Gratka dla fanów konsoli NES. Na jednej z aukcji pojawił się kartridż Nintendo Gold World Championships. Producent wypuścił tylko 26 takich kartridży, a do dzisiejszych czasów miało dotrwać zaledwie 13 z nich.

Rzadkie egzemplarze kartridży z grami Nintendo potrafią osiągać astronomiczne kwoty na aukcjach i w prywatnych transakcjach. Kolekcjonerzy i miłośnicy retro gier są gotowi wydać tysiące, a nawet setki tysięcy dolarów, aby zdobyć unikalne tytuły, które z biegiem lat stały się prawdziwymi rarytasami.

Aukcja z rzadką grą Nintendo Gold World Championships

Dom aukcyjny Goldin wystawił na licytację kartridż Nintendo Gold World Championships, czyli jeden z najrzadszych istniejących kartridży na konsolę Nintendo Entertainment System (NES).

Jak podaje dom aukcyjny Goldin, 26 kartridży Nintendo Gold World Championships było ekskluzywnymi nagrodami dla czytelników magazynu Nintendo Power. Turniej Nintendo World Challenge z 1990 roku, uważany za praojca dzisiejszego eSportu, odwiedził 29 miast w okresie od 8 marca 1990 roku do 9 grudnia 1990 roku. Celem było odkrycie najlepszych amerykańskich graczy, a Nintendo wyprodukowało 350 kopii oryginalnego szarego kartridża do gier.

Goldin uważa, że w obiegu pozostało jedynie 13 egzemplarzy złotego kartridża do gier. Wystawiony na aukcji kartridż został początkowo przyznany Patrickowi Kingowi z Cheyenne w stanie Wyoming. Dom aukcyjny określił jego stan techniczny na 4.0 w 10 stopniowej skali.

Ceny kartridży NES osiągają zawrotne sumy

Licytacja złotego kartridża rozpoczęła się od 10 tys. dolarów, ale w momencie pisania tekstu licytujący proponują już 77 tys. dolarów. Aukcja kończy się 18 sierpnia 2024 r., więc można podejrzewać, że pasjonaci będą jeszcze bardziej podbijać stawkę.

Za ile może zostać sprzedany złoty kartridż? Mówimy o jednych z najrzadszych kartridży do konsoli NES. W 2014 r. jeden z nich został sprzedany za ponad 100 tys. Dolarów. Nie jest to jednak rekord jeśli chodzi o kartridże z grami Nintendo. Nierozpakowana kopia Super Mario Bros w 2021 r. została sprzedana za 660 tys. dolarów, a rzadka oryginalna kopia Legend of Zelda poszła za 870 tys. Dolarów.

Może warto przejrzeć strych, czy nie macie przypadkiem innych rzadkich gier na Nintendo...