To naprawdę dobra promocja. Podkładka pod mysz Logitech Powerplay może być dziś twoja za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż zazwyczaj. Oto okazja dnia.

Podkładka pod mysz Logitech PowerPlay za 299 zł ( 447 zł )

Logitech Powerplay to podkładka pod mysz z funkcją ładowania bezprzewodowego. Krótko mówiąc: zapewnia odpowiednią powierzchnię do poruszania się gryzonia, a równocześnie uzupełnia energię w jego akumulatorze. Akcesorium jest kompatybilne między innymi z myszkami G903, G502 Lightspeed i Pro X Superlight. Teraz możesz ją kupić za 299 zł, co oznacza obniżkę o prawie 150 złotych względem ceny sugerowanej i o kilkadziesiąt złotych względem najniższych ofert sklepowych. To odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać z tej okazji.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? Ładująca podkładka Logitech Powerplay dla graczy

Gdzie? W Media Markt

Za ile? Za 299 zł, czyli o 148 zł mniej niż normalnie

Do kiedy? Do wyczerpania zapasów

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodu

benchmark.pl współpracuje z partnerami handlowymi w ramach afiliacji.