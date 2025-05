Robot Tesli jest coraz lepszy. Umiejętności są zaskakujące

Co potrafi Tesla Optimus? Robot przyszłości zdaniem Elona Muska przyda się w codziennych zadaniach w domu.

Po stworzeniu najpopularniejszych samochodów elektrycznych na świecie, czy udział w wyścigu kosmicznym, Elon Musk wciąż stara się zaprezentować coś nowego. Tesla Optimus to kolejny wielki projekt. W planach jest produkcja setek tysięcy humanoidalnych robotów. Wyposażone w sztuczną inteligencję i zaawansowaną technikę mogą w przyszłości wspierać ludzi w wielu obszarach. Tesla opublikowała właśnie nowy film, który pokazuje możliwości Optimusa. Nie chodzi jednak o efektowne fikołki, nadludzką siłę lub niemal ludzką mimikę twarzy (to w końcu umie już konkurencja). Tesla Optimus może bowiem przydać się w domu.

Tesla Optimus - robot humanoidalny, który umie gotować

Myśląc o inteligentnych robotach wiele osób ma przed oczami zabójcze maszyny, które przejmują kontrolę nad światem. W oczach Elona Muska scenariusz jest jednak zupełnie inny i bardziej przyziemny. Tesla Optimus ma być robotem przydatnym każdego dnia, mogącym zastąpić ludzi w nudnych i żmudnych zajęciach lub chociaż nam pomóc.

Na najnowszym wideo widzimy, jakie czynności może wykonywać Tesla Optimus. Wśród nich mamy codzienne zadania, które każdy z nas wykonuje w swoim domu:

wyrzucanie śmieci

porządkowanie stołu

wycieranie przy pomocy ręcznika papierowego

odkurzanie

pomoc w gotowaniu (mieszanie w garnku)

Jak działa Tesla Optimus?

Inteligentny robot Tesli komunikuje się z człowiekiem przy pomocy języka naturalnego. Wykonywane zadania są natomiast bardzo zbliżone do sposobu, w jaki zrobiłby to człowiek. To celowy zabieg - dzięki tej umiejętności humanoidalne roboty mogą odnaleźć się w “ludzkim” środowisku. Nie ma konieczności dostosowywania go do wymagań robota. Ciekawe, czy Tesla Optimus trafi kiedyś do rankingu najlepszych robotów sprzątających lub zestawienia robotów kuchennych?

Roboty Tesla Optimus nie wydają się na pierwszy rzut oka rewolucyjne. Wiele firm pracuje obecnie nad podobnymi konstrukcjami lub już ma je w swojej ofercie. Przewagą Tesli może być natomiast (niemal) nieograniczony budżet, a także duża skala. Dzięki niej roboty być może okażą się przystępne cenowo, trafiając finalnie pod dachy wielu domów.

Roboty Tesli uczą się zupełnie tak, jak ludzie

W ostatnim czasie zespół pracujący nad robotami Tesla Optimus wpadł na genialny pomysł. Do treningu mają być teraz używane filmy wideo, pokazujące różne czynności z perspektywy pierwszej osoby. Kto z nas nie szuka przydatnej wiedzy w podobny sposób? Dzięki przełomowemu rozwiązaniu trening robotów ma być sprawniejszy, szybszy i tańszy.

Kolejnym etapem rozwoju Tesli Optimus ma być samodzielna nauka w rzeczywistym świecie. W przyszłości robot ma zacząć też pracę w fabrykach Tesli.