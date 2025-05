Intel pracuje nad procesorami Panther Lake, które mają trafić do nowych laptopów. Choć premiera tego sprzętu zaplanowana jest dopiero na przyszły rok, podczas targów Computex 2025 miałem okazję przedpremierowo zobaczyć działający sprzęt.

Procesory Intel Panther Lake zapowiadane są jako prawdziwa rewolucja na rynku mobilnych układów. Mają wyróżniać się przede wszystkim nową mikroarchitekturą CPU, zintegrowanym układem graficznym opartym na architekturze Xe3 oraz produkcją w zaawansowanym procesie technologicznym Intel 18A, który ma zapewnić wyższą wydajność przy niższym poborze energii.

Dzięki temu laptopy z Panther Lake mają oferować znacznie lepszy stosunek wydajności do energooszczędności, co przełoży się na dłuższy czas pracy na baterii i większą kulturę pracy urządzeń. Będzie to miało szczególnie istotne znaczenie w przypadku małych, kompaktowych konstrukcji.



Procesor Intel Panther Lake (na górze) w sąsiedztwie innych procesorów producenta. bardziej spostrzegawczy zauważą, że jednostka składa się z kilku jąder krzemowych

Procesor Intel Panther Lake już działa

Jeśli czekacie na nowy sprzęt, mam dobre wieści – Intel dysponuje już działającymi egzemplarzami najnowszych procesorów, które miałem okazję zobaczyć na własne oczy podczas targów Computex 2025 na Tajwanie.



Platforma z procesorem Intel Panther Lake poradziła sobie z wielogodzinnym obciążeniem w aplikacji DaVinci Resolve z włączoną funkcją AI Magic Mask



Platforma inżynieryjna może nie wygląda zbyt pięknie, ale przede wszystkim ma umożliwiać łatwą wymianę procesora i monitorowanie jego parametrów

Na jednym ze stanowisk zaprezentowano działanie platformy walidacyjnej z inżynieryjną wersją układu. Obsługa z Intela chwaliła się, że układ bez problemu (w sensie stabilności) obsługiwał DaVinci Resolve z włączoną funkcją AI Magic Mask.

Funkcja AI Magic Mask w DaVinci Resolve umożliwia automatyczne zaznaczanie i śledzenie obiektów lub osób w kadrze na podstawie analizy obrazu wspomaganej przez sztuczną inteligencję. Do działania wykorzystuje jednostki NPU (Neural Processing Unit).



Wczesna wersja procesora Intel Panther Lake podobno sprostała wielogodzinnemu obciążeniu w aplikacji Topaz Photo AI



Platforma udostępniana partnerom Intela z inżynieryjną wersją procesora Panther Lake

Na drugim stanowisku zaprezentowano platformę przeznaczoną dla partnerów tworzących oprogramowanie (ISV – Independent Software Vendor), umożliwiającą obsługę aplikacji dla nadchodzących układów. Platforma była zamknięta w kompaktowej obudowie, ale trudno cokolwiek powiedzieć o jej specyfikacji. Dowiedziałem się, że próbki udostępniane partnerom są bardziej zaawansowane niż te prezentowane na platformie inżynieryjnej – najprawdopodobniej działają z wyższym taktowaniem, choć to jedynie moje przypuszczenia.

Platforma pozwoliła na sprawną obsługę aplikacji Topaz Photo AI. Narzędzie to służy do automatycznej poprawy jakości zdjęć – potrafi wyostrzać, usuwać szumy oraz zwiększać rozdzielczość obrazów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Do przetwarzania danych aplikacja wykorzystuje głównie GPU lub NPU, co zapewnia wysoką wydajność działania.

Kiedy premiera? Niebawem...

Niestety, obsługa nie chciała zdradzić zbyt wielu szczegółów dotyczących specyfikacji ani wydajności prezentowanych procesorów. Według ujawnionych informacji, mają one oferować efektywność zbliżoną do modeli Core Ultra 200V (Lunar Lake) oraz wydajność porównywalną z układami Core Ultra 200H (Arrow Lake). Możemy oczekiwać też wyższej wydajności w grach i obsłudze AI.

Nowe procesory mogą namieszać na rynku laptopów – zarówno tych kompaktowych, jak i gamingowych. Intel coraz mocniej stawia na zastosowania oparte na sztucznej inteligencji, a ulepszona architektura i nowy proces technologiczny mogą przełożyć się na lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. Kiedy zatem możemy spodziewać się premiery sprzętu?

Niedawno producent zdradził, że faza EEP (Early Enablement Program) – czyli program wczesnego dostępu dla partnerów, obejmujący prawdopodobnie również zapowiedzi i prezentację szczegółów technicznych – rozpocznie się w drugiej połowie 2025 r. Oficjalna premiera procesorów Panther Lake planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku, najprawdopodobniej podczas targów CES 2026.

Wizyta na targach Computex 2025 na Tajwanie była możliwa dzięki firmie MSI