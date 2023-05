Najnowszy film Christophera Nolana – “Oppenheimer” – zagości na salach kinowych już w lipcu. W związku z nadchodzącą premierą reżyser i scenarzysta postanowił wyjaśnić widzom koncept, który stoi za połączeniem koloru oraz czerni i bieli na ekranie. Nie ma mowy o przypadku.

Oppenheimer – czarno-biały i kolorowy jednocześnie. Nolan ujawnia znaczenie barw na ekranie

Jak mogliście zobaczyć w opublikowanych zwiastunach, “Oppenheimer” – film poświęcony postaci J. Roberta Oppenheimera, znanego również jako ojciec bomby atomowej – prezentuje się w czerni i bieli oraz w kolorze równolegle. Im bliżej do premiery, tym więcej faktów na temat produkcji wychodzi na światło dzienne. Teraz na tapet trafił temat kolorystyki, zastosowanej w nowym filmie Nolana. Jak zdradził reżyser, ta odgrywa w nim znamienną rolę, ukazując dwa różne spojrzenia na bohatera i związane z nim wydarzenia – zewnętrzne oraz to z perspektywy pierwszej osoby:

Napisałem scenariusz w pierwszej osobie, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek to zrobił, czy ludzie tak robią, czy nie... Film ukazuje obiektywną i subiektywną perspektywę. Sceny kolorowe są subiektywne; sceny czarno-białe są obiektywne. Sceny kolorowe napisałem z perspektywy pierwszej osoby, więc myślę, że dla czytającego to aktora, pod pewnymi względami, może to być dość onieśmielające

– zdradził.

Przypomnijmy, że tytułowy bohater był szefem projektu Manhattan, w realizacji którego stworzono 1. bombę atomową. Produkcja zapowiada się niezwykle widowiskowo, co zawdzięczamy m.in. zastosowaniu praktycznych efektów, do których Nolan ma wyjątkową słabość.

Oppenheimer – obsada

Obsada filmu "Oppenheimer" prezentuje się następująco: Cillian Murphy (w roli głównej), Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano oraz Josh Hartnett.

Kiedy premiera kinowa?

“Oppenheimer” zadebiutuje w kinach 21 lipca 2023 roku.

Źródło: Total Film