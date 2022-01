Tym razem na tapet bierzemy filmy oparte na faktach. Netflix zebrał w swojej bibliotece światowej klasy produkcje, z którymi naprawdę warto się zapoznać.

Okoliczności nie sprzyjają obecnie spędzaniu czasu w liczniejszym gronie. Z pomocą przychodzi jednak bogata oferta usług streamingowych. W rankingu najlepszych filmów na faktach na Netflix uwzględniliśmy tytuły biograficzne, wojenne, dokumentalne, romantyczne, familijne, dramatyczne i musicalowe - z pewnością znajdziesz więc coś dla siebie.

Najlepsze filmy na faktach na Netflixie

Teoria wszystkiego

Jak wygląda życie z geniuszem? Odpowiedź na to pytanie zna Jane Hawking - pierwsza żona Stephena Hawkinga (w tej roli - Eddie Redmayne).

Teoria wszystkiego to poruszający film oparty na faktach o miłości, która przetrwała niemal 30 lat; miłości, przed którą uginają się nawet największe umysły tego świata.

Uczucie, które połączyło tych dwoje, okazało się prawdziwym wyzwaniem. Geniusz nie daje bowiem taryfy ulgowej w pozostałych aspektach życia. To zaś doświadczyło Stephena w sposób szczególny. Stwardnienie zanikowe boczne - tak brzmiała jego diagnoza.

Wraz z kolejnymi latami trwania małżeństwa stała się ona papierkiem lakmusowym dla trwałości ich uczucia. W rezultacie ten oparty na prawdziwych wydarzeniach film obrazuje kolejne etapy dramatycznego procesu rozpadu związku.

Niezłomny

“Niezłomny” to kolejna propozycja w kategorii: filmy wojenne oparte na faktach Netfliksa. Louis Zamperini (w tej roli Jack O’Connell) był wybitnym biegaczem, przed którym drzwi do wielkiej kariery stały otworem. Do jego fanklubu należał zresztą sam Hitler - ten sam, który chwilę później zniweczył jego ambitne plany na przyszłość.

Wraz z wybuchem wojny olimpijskie stadiony Louisa zastąpiła „Latająca trumna” - jednostka Amerykańskich Sił Powietrznych. Wkrótce okaże się, że nazywana jest tak nie bez powodu. W rezultacie kolei zdarzeń nasz bohater trafia bowiem do japońskiej niewoli. “Wyspa straceń” ma być teraz jego nowym “domem”. Temu, czego doświadczy, bliżej jednak do domu strachów.

Ten oparty na faktach film biograficzny to historia człowieka odartego z godności; ostrzeżenie, płynące z minionych, wojennych doświadczeń. Z pewnością też kino dla tych o mocnych nerwach.

Inside Job

Inside Job to przykład tego, jak powinno wyglądać dobre kino dokumentalne, o co zadbał sam Charles Ferguson. Z pewnością trafi do wszystkich zainteresowanych mechanizmami rządzącymi współczesnymi gospodarkami - i nie, nie trzeba dyplomu z ekonomii, aby odnaleźć się w realiach ukazanych na ekranie.

W “Inside Job” poznajemy kulisy światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku. To okazja do przyjrzenia się kapitalizmowi bez filtra - wraz z jego wszelkimi wypaczeniami i zagrożeniami, jakie ze sobą niesie.

W świecie doszło do przetasowań sił - to nie potężna armia, ale kapitał rządzi światem. Dopóki zaś generuje kolejne zyski, wszelkie przekręty zdają się niezauważalne. Do czasu…

Ostatnia rodzina

Również polskie filmy oparte na faktach zasługują na swoje miejsce w tym zestawieniu. Twórczość Zdzisława Beksińskiego przeszła do klasyki polskiego dziedzictwa kulturowego. Obecny w niej dekadencki niepokój jest pochodną osobistych doświadczeń artysty, co odzwierciedla szczera do granic bólu “Ostatnia rodzina”. Nie jest to jednak opowieść o losach jednego bohatera.

Film ukazuje 28 lat z życia rodziny Beksińskich - dokładniej, z warszawskiego okresu ich historii. Tę zaś dyktuje proza codzienności i demony, prześladujące domowników. Dodajmy, demony ukazane w sposób niejednoznaczny, bo na granicy tragedii i czarnej komedii. Matuszyński doskonale wyważa tę narrację, czyniąc swój obraz wiarygodnym, poruszającym i wartym uwagi widza.

Proces Siódemki z Chicago

W naszym zestawieniu znalazły się również dramatyczne filmy. Oparte na faktach procesy sądowe mają swoje miejsce w światowej bibliotece kinematograficznej. Anatomia morderstwa, Mroczne wody czy 22 lipca są tego doskonałym przykładem. W 2020 roku dołączył do nich Proces Siódemki z Chicago, ukazujący jeden z najgłośniejszych procesów, jaki kiedykolwiek miał miejsce.

Dotyczył on sprawy Chicago Seven - grupy przeciwników wojny w Wietnamie, którzy na salę sądową trafili z zarzutami spiskowania i wzniecania zamieszek na Narodowej Konwencji Demokratów w Chicago w 1968 roku. Tytuł ten ukazuje zagrożenia tkwiące w upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości, a czyni to w prawdziwie widowiskowy sposób.

Frida

Oparte na faktach filmy romantyczne zajmują szczególne miejsce w sercach widowni, szczególnie gdy nie jest to “cukierkowy” obraz rzeczywistości. Do takich z pewnością nie należała historia miłosna Fridy Kahlo - meksykańskiej malarki, nieszczęśliwie zakochanej w swoim mężu i mistrzu.

“Frida” z Salmą Hayek w roli głównej to wielokrotnie nagradzana opowieść o bólu, będącym twórczą siłą napędową głównej bohaterki. Jej autoportrety zna każdy. Nie każdy potrafi już jednak dostrzec kryjącą się za nimi historię. Choćby z tego powodu warto zapoznać się z tym tytułem.

Dwóch papieży

To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o relacji dwóch głów Kościoła katolickiego - Benedykta XVI (w tej roli Anthony Hopkins) i Franciszka (Jonathan Pryce). Choć ukazane w filmie zdarzenia mają charakter fabularny, podstawę dla stworzenia scenariusza stanowił dorobek teologiczny tych dwojga.

To okraszona sporą dawką humoru, błyskotliwa historia, nie stroniąca jednak od trudnych pytań i kontrowersyjnych wydarzeń. Oś akcji wyznaczają kolejne spotkania tytułowych dwóch papieży, wraz z którymi ich wzajemne stosunki ewoluują na oczach widza.

O chłopcu, który ujarzmił wiatr

Nasza lista filmów opartych na faktach nie mogłaby się obyć bez tego poruszającego tytułu. “O chłopcu, który ujarzmił wiatr” to pouczająca, inspirująca opowieść, która udowadnia, że warto marzyć.

William Kamkwamba (w tej roli Maxwell Simba) to 14-letni Malawijczyk i pasjonat fizyki , którą zgłębiać pragnie nawet na wskroś przeciwnościom. Podświadomie czuje, że tylko w ten sposób będzie w stanie kształtować lepszą przyszłość.

Wraz z nastaniem śmiercionośnej suszy nadejdzie też czas na wcielenie w czyn nabytych przez niego zdolności. Czy zdoła ocalić swoją wioskę?

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

“Sztuka kochania” okazała się rewolucją na papierze. Maria Sadowska postanowiła ożywić ten obraz, tworząc oparty na faktach film biograficzny jej autorki - Michaliny Wisłockiej. Ta zaś była postacią nietuzinkową.

Lekarka, ginekolożka, seksuolożka, doktor nauk medycznych, autorka, żona i matka - a to wciąż nie wszystkie tytuły, jakimi można ją określić. Wisłocka to bowiem prawdziwa kobieta renesansu, wiodąca kobiety na systemowe barykady.

Filmowa odsłona tej historii ukazuje ją jednak wraz ze wszystkimi kruchościami. To przede wszystkim opowieść o człowieku; o kobiecie, którą chce się bliżej poznać.

Bohemian Rhapsody

Ranking opartych na faktach filmów na Netflix z przytupem zamyka Bohemian Rhapsody - legendarny film o prawdziwej legendzie.

Lata mijają, a dyskografia Queen wciąż nie ma sobie równych. Ta oparta na faktach biografia zdradza, jak wyglądała droga na szczyt frontmana zespołu - Freddiego Mercury’ego. Przede wszystkim to jednak opowieść o drodze, jaką ten odbył do poznania samego siebie.