Posiadacze Amazon Prime i fani science fiction nie powinni czuć się zawiedzeni. Platforma ta ma dużo tego typu seriali, idealnych na jesienno-zimowe wieczory. Wyruszamy więc w podróż po odległych galaktykach. Oto najlepsze seriale sci-fi, które warto zobaczyć na Amazon Prime!

Amazon Prime Video nadal rywalizuje w boju platform streamingowych. Niedawno, przy okazji premiery tejże platformy w naszym kraju, przedstawiliśmy listę najlepszych seriali dostępnych na Amazon Prime. Jako że było to dość subiektywne zestawienie część z Was poczuła się wyraźnie urażona brakiem niektórych produkcji. Przy okazji premiery filmu Diuna postanowiliśmy więc choć częściowo naprawić nasz błąd i przegotować zestawienie najlepszych seriali science ficion dostępnych na Amazon Prime.

Kiedy musisz uciec od rzeczywistości to kosmos to najlepsze miejsce. Jakby nie patrzeć fantastyka naukowa to gatunek stworzony dla marzycieli. Mam na myśli ludzi, którzy wierzą, że science fiction może dać wgląd w świat, który nadejdzie, na dobre lub na złe, a także technologię, która może nas zmienić lub pozwolić nam stać się lepszymi wersjami samych siebie. Ale science fiction jest również dla ludzi, którzy uwielbiają oglądać zabójcze roboty, niebezpiecznych kosmitów, przygody w trakcie podróży w czasie i międzygwiezdne bitwy. Pod tym jednym hasłem wybór historii jest niezwykle szeroki.

Najlepsze serial sci-fi na Amazon Prime

Użytkownicy platformy Amazon Prime nie powinni narzekać na wybór dobrych seriali sci-fi. Znalazły się tam bowiem i klasyki pokroju pierwszych sezonów Star Treka, i nowości takie jak choćby Wiwarium. Każdy znajdzie więc tutaj coś dla siebie. Oto lista pięciu najlepszych, naszym zdaniem, produkcji sci-fi jakie możecie obejrzeć na Amazon Prime. Przy ich doborze staraliśmy się kierować tym, by zarówno zadowolić zagorzałych fanach science fiction, jak i zachęcić nowych widzów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym gatunkiem.

Oto najlepsze seriale sci-fi, które można zobaczyć na polskim Amazon Prime:

Opowieści z Pętli

Oddani fani Stranger Things powinni sprawdzić Opowieści z Pętli (Tales From the Loop). Ten dramat science fiction, oparty na retro-futurystycznej sztuce szwedzkiego artysty Simona Stålenhaga, koncentruje się na życiu mieszkańców małego miasteczka Mercer w stanie Ohio i tajemniczych zjawiskach, które zachodzą wokół nich. Osobliwości te pochodzą z obiektu znanego jako „Pętla".

W świecie kreowanym przez twórców serialu możliwe są rzeczy niewyobrażalne. Są tu maszyny pozwalające przewidzieć, jak długo będziemy żyć, narzędzia potrafiące zatrzymać czas czy zamienić się z kimś na ciało. Kameralność, klimat i dobra obsada aktorska powodują, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego fana science fiction.

Star Trek Picard

Od kilku lat modne jest odświeżanie znanych marek i kierowanie ich nie tylko do starych fanów, ale także młodszych odbiorców. Idealnym tego przykładem może być właśnie Star Trek Picard. Tak, to ten sam serial, który znalazł się w naszym poprzednim zestawieniu najlepszych produkcji do obejrzenia na Amazon Prime. Cóż jednak poradzimy – jeśli to naprawdę rewelacyjna pozycja to trudno byłoby ją pominąć. Szczególnie, że ukłon w stronę olbrzymiego fandomu Star Treka.

Jeśli znacie historię Star Treka to z pewnością ucieszy Was wieść, że serial ten rozpoczyna się po zakończeniu pełnometrażowego Nemesis, gdzie Picard (grany niezmiennie przez fenomenalnego Patricka Stewarta) przeszedł na emeryturę i zmagał się ze śmiercią Daty i zniszczeniem Romulusa. To niesamowite, przez co przeszedł ten bohater i przez co będzie przechodził w nowym rozdziale swoich przygód. Patrick Stewart gra tak jakby nigdy nie porzucił munduru Federacji - w swojej roli nadal jest tak samo elektryzujący jak kiedyś. W Star Trek Picard zobaczymy także wiele znanych postaci ze Star Trek Next Genenerations,i dowiemy się co u nich słychać. Słowem, istna gratka dla pasjonatów tego uniwersum.

Battlestar Galactica

Choć ten niesamowity serial miał swoja premierę w 2004 roku, to jednak do dziś ma rzeszę wiernych fanów i średnią ocenę 95% na Rotten Tomatoes. Co ciekawe, Battlestar Galactica to remake produkcji z przełomu lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. W tym przypadku jednak uczeń przerósł mistrza i to nowa wersja została okrzyknięta kultową.

A o co w tym wszystkim chodzi? Już wyjaśniam. W bliżej nieokreślonej przyszłości ludzkość tak się rozrosła, że zamieszkuje liczne kosmiczne kolonie. Ich mieszkańcy żyją w dobrobycie, a całą pracę wykonują za nich Cyloni - maszyny stworzone, aby ułatwić ludziom życie. W końcu jednak maszyny się buntują i wybucha wojna.

Nie myślcie jednak, że to o tym konflikcie będzie mowa w serialu. Nic z tych rzeczy. Battlestar Galactica zaczyna się bowiem 40 lat po wojnie z Cylonami. Gdy wydaje się, że znów zapanowała normalność, inteligentne maszyny wracają, by się „zemścić”. Scenariusz może i nie wydaje się wielce oryginalny, ale uwierzcie na słowo – nie raz Was zaskoczy. No i wciąga niesamowicie. Realizm walk, piękno kosmosu, spiski, intrygi, romanse - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Polecam serdecznie!

Człowiek z Wysokiego Zamku

Oto mroczna wizja alternatywnej historii. Człowiek z Wysokiego Zamku przedstawia równoległy wszechświat, w którym mocarstwa Osi odnoszą zwycięstwo w II wojnie światowej i dominują nad całym światem. Atmosfera jest jednym z najjaśniejszych punktów tej oryginalnej produkcji Amazon Studios. Mamy więc okupację, obowiązuje godzina policyjna, działa ruch oporu, a Amerykanie i Żydzi traktowani są jak obywatele drugiej kategorii.

Ponure, szare i brudne ulice. Spokojna, przygrywająca w tle muzyka plus fryzury i samochody z lat 60 tworzą rewelacyjną klimat. Saga skupia się na młodej kobiecie odkrywającej film, który pomoże w pokonaniu sił Osi. Cały serial jest ekranizacją powieścią Philipa K. Dicka, za którą dostał nagrodę Hugo. Dla osób, które nie znają autora – był to człowiek, który mocno wpłynął na rozwój gatunku sci-fi. Wystarczy wspomnieć jego inne dzieła pokroju „Blade runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?”, „Raport Mniejszości” czy „Przez Ciemne Zwierciadło”.

Jak widać, do dziś jego powieści są inspiracją dla twórców wielu filmów, gier oraz seriali. I choć serial Człowiek z Wysokiego Zamku nie jest może wierną ekranizacją, to jednak udowadnia, że warto być kreatywnym i trochę narazić się zagorzałym zwolennikom idealnie odtworzonego materiału źródłowego. Mało która produkcja tak mrocznie snuje wizję alternatywnej przyszłości. Aż oddychamy z ulgą, że nie przyszłą nam w niej żyć.

The Expanse

Ludzie skolonizowali Układ Słoneczny. Narody Zjednoczone sprawują kontrolę nad Ziemią, a największą militarną potęgą został Mars. Powietrze i woda są cenniejsze do złota - a można je znaleźć na Pasie Asteroid. Rywalizacja doprowadza do coraz większych napięć między planetami. Ziemia, Mars i Pas znajdują się na krawędzi zbrojnego konfliktu. The Expanse skupia się na grupie antybohaterów, którzy stają się celem spisku związanego z trwającą już zimną wojną.

Choć nie do końca oryginalny, serial ten został szybko okrzyknięty najlepszym serialem science fiction od lat. Zawdzięcza to wciągającej fabule, kreacji przepięknego wszechświata i rewelacyjnie zbudowanym postaciom, w szczególności Millerowi (Thomas Jane) i Holdenowi (Steven Strait). Jeśli nazywasz się fanem sci-fi to po prostu nie możesz nie obejrzeć tego serialu.

I co dalej drogi Amazonie?

Jak widać Amazon Prime już teraz potrafi uderzyć w czułe struny każdego fana sci-fi. A przecież jeszcze w tym roku zaserwuje nam szósty sezon serialu The Expanse. Może to więc być idealny moment, aby nadrobić poprzednie i być na bieżąco. Z kolei na przyszły rok zapowiedziano kolejne produkcje science fiction takie jak choćby Soldados o Zombies czy Peryferal. Innymi słowy, Amazon Prime stara się jak może przypodobać miłośnikom sci-fi. Szczególnie, że nie brakuje tu też klasyków. Pośród całej masy seriali nie tak trudno pominąć więc jakąś perełkę. Jeśli uważacie, że coś powinno znaleźć się na naszej liście dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznamy wasze zdanie odnośnie najlepszych seriali sci-fi na Amazon Prime.

