Oppenheimer, najnowszy film Christophera Nolana, doczekał się pierwszego zwiastuna. Ceniony reżyser, ciekawa historia i świetna obsada. Czy coś może pójść nie tak?

Christopher Nolan z kolejnym kinowym przebojem?

Na tle wielu innych reżyserów i scenarzystów, CV Christophera Nolana nie jest najbardziej rozbudowane. Jeśli jednak już coś do niego trafia, to koniec końców mówi się o głośnych i z reguły bardzo dobrych produkcjach. Oppenheimer ma spore szanse dołączyć do tego grona. Universal Pictures wreszcie zaprezentowało pierwszy zwiastun jednego z ciekawiej zapowiadających się filmów 2023 roku.

Scenariusz bazuje na nagrodzonej Pulitzerem książce „Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej”. Owszem, amerykański fizyk Robert Oppenheimer był, a w zasadzie wciąż jest określany ojcem bomby atomowej, ale jego historia to zdecydowanie więcej niż tylko sama praca nad nią. Film przedstawiany jest jako „thriller o losach enigmatycznego człowieka, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go ocalić.”

Oppenheimer - pierwszy zwiastun

Oppenheimer - obsada

Christopher Nolan to nie jedyne nazwisko nastrajające bardzo optymistycznie co do całej produkcji. Również w obsadzie znalazło się sporo znanych i uznanych twarzy. W filmie wystąpią między innymi Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Rami Malek oraz Cillian Murphy. Ten ostatni, rozpoznawalny głównie z racji serialu Peaky Blinders, ale współpracujący z Christopherem Nolanem już wcześniej chociażby przy filmie Dunkierka, wcieli się w głównego, tytułowego bohatera.

Kiedy premiera filmu Oppenheimer?

Na pierwszy materiał wideo promujący omawiany film musieliśmy dość długo poczekać. Data premiery nie jest jednak tajemnicą, bo już jakiś czas temu ogłoszono, że Oppenheimer zadebiutuje 21 lipca przyszłego roku. Zainteresowani seansem będą musieli wybrać się do kina.

Źródło: Universal Pictures