Dla jednych horror sci-fi, dla innych wizja naszej przyszłości. M3GAN to kolejny film pokazujący ponurą perspektywę rozwoju sztucznej inteligencji.

James Wan dopisze sobie kolejny sukces do CV?

Bardzo obiecująco brzmią tutaj nazwiska stojące za nowym projektem. Nie brakuje bowiem doświadczenia przy horrorach, zarówno w obsadzie, jak i w szerzej pojętej ekipie. Najważniejszą postacią wydaje się James Wan, w dorobku którego znajduje się między innymi Piła, seria Obecność, Dead Silence czy Wcielenie. W przypadku M3GAN objął stanowisko producenta, za reżyserię odpowiada Gerard Johnstone, a za scenariusz Akela Cooper.

Jakiej historii należy się spodziewać? M3GAN to imię tytułowej lalki „zaprogramowanej tak, by była najlepszym towarzyszem dziecka i największym sprzymierzeńcem rodzica”. Przynajmniej w teorii, bo jak można łatwo się domyślić i jak na horror przystało, nie wszystko pójdzie po myśli konstruktorów. Gemma zdecyduje się powierzyć M3GAN opiekę nad swoją 8-letnią siostrzenicą. Co złego z tego wyjdzie? Przedsmak daje nowy zwiastun filmu.

M3GAN zwiastun

Kiedy bliżej poznamy M3GAN?

M3GAN ma postraszyć (oby, skoro twórcy zapowiadają horror) już wkrótce. Premierę zaplanowano na 13 stycznia. Film będzie dostępny w kinach.

Źródło: Universal Pictures