Było pewne, że Black Adam pojawi się w serwisie HBO Max. Już wiadomo, kiedy dokładnie się to stanie.

Black Adam w grudniu na HBO Max

Sugerowały to niedawne przecieki, aczkolwiek nie każdy dawał im wiarę. A jednak. Potwierdzono, iż debiut filmu Black Adam na platformie HBO Max odbędzie się przed świętami, 16 grudnia.

Niespodzianka? Czym spowodowana?

Kiedyś sprawy były bardziej przejrzyste, kinowe przeboje Warner Bros trafiały do oferty HBO Max po 45 dniach od swojej premiery. Taka strategia uległa jednak zmianie i obecnie nie ma reguły. Oczywiście nie trzeba długo zastanawiać się nad powodami, bo tymi jak w każdym biznesie są pieniądze. Black Adam zapewnia ich mniej niż sądzono.

Pojawiły się nawet sugestie, że przyniesie straty. Koniec końców może jednak uda się uniknąć dramatu. Nawet Dwayne Johnson stara się do tego przekonywać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktor wcielający się w tytułową postać bardzo mocno angażował się w promocję omawianej produkcji. Złośliwi powiedzą, że także przez to do wysokiego budżetu na produkcję trzeba było doliczyć niemałą sumę na kampanię reklamową.

Czy Black Adam to słaby film?

Dwayne Johnson jest ostatnio rozchwytywany. Zapewne nie tylko producenci, ale również on sam przywykli do sukcesów. Przynajmniej finansowych. Nawet jeśli do Black Adam finalnie nie trzeba będzie dokładać to nie ma mowy o tym, że spełni on pierwotnie oczekiwania. Nic nie wskazuje na sequel, o którym wcześniej chętnie mówiono.

Jeśli chodzi o recenzje to Black Adam został przyjęty dość chłodno. Padło wiele głosów, że może i widowiskowo, ale ogólnie bardzo przeciętnie. Wkrótce będzie okazja do zweryfikowania tej produkcji bez wycieczki do kina. No chyba, że już oglądaliście. Jeśli tak, to jak oceniacie?

Źródło: HBO Max Polska, @TheRock