Dotąd niewiele wiedzieliśmy o filmie Barbie i więcej było sceptyków niż entuzjastów. Pierwszy zwiastun ma potencjał, by wyraźnie zmienić te proporcje.

Film o Barbie jak film Kubricka

Pomysł, by nakręcić film o lalce Barbie, przez wielu nie był przyjmowany zbyt entuzjastycznie. Pierwszy zwiastun tej produkcji… rozwiewa jednak sporo wątpliwości. To nie tylko dobry pomysł, ale i wykonanie zapowiada się przednio. Jakkolwiek absurdalnie nie zabrzmiałoby to przed obejrzeniem trailera, czuć tu ducha Stanleya Kubricka.

Pierwsza połowa zwiastuna jest niczym innym jak odniesieniem do Odysei kosmicznej, a górująca nad dziewczynkami Margot Robbie jako Barbie, robi niemałe wrażenie. To, co dzieje się dalej, również zachęca do tego, by dać jednak temu filmowi szansę. Co tu jednak dużo mówić, najlepiej to po prostu zobaczyć…

Zobacz pierwszy zwiastun Barbie z Margot Robbie w roli głównej:

Mocna obsada i reżyserka Małych kobietek

Poza intrygującym zwiastunem przekonująco na pewno wypada też obsada. Obok wspomnianej tu już Margot Robbie na ekranie pojawią się między innymi Ryan Gosling czy Will Ferrel, jak również Issa Rae (Issa z serialu Niepewne), Simu Liu (Shaun z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) czy Ncuti Gatwa (czyli nowy Doktor Who).

Nazwisko reżyserki także pozwala liczyć na wspaniałe widowisko. To Greta Gerwig nominowana do Oscarów w 2017 roku za Lady Birds oraz dwa lata później za Małe kobietki. O tym, czy Barbie spotka się z równie ciepłym przyjęciem, przekonamy się już w przyszłym roku – kinowa premiera filmu odbędzie się 21 lipca 2023.

Źródło: Gizmodo, IMDb