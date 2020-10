OPPO zgodnie z zapowiedziami uzupełniło swoją serię smartfonów Reno4 o kolejny model oznaczony literką Z oraz dopiskiem 5G świadczącym o wsparciu dla tej technologii.

Dwa tygodnie temu OPPO oficjalnie poinformowało o wprowadzeniu do sprzedaży w Polsce serii Reno4. Poznaliśmy specyfikację i ceny trzech modeli Reno4 5G, a także pozbawionych tej technologii i tańszych Reno4 i Reno4 Lite.

Do kompletu brakowało OPPO Reno4 Z 5G. To telefon, który pozycjonowany jest trochę powyżej Reno4 Lite, a jego cena została ustalona na 1799 złotych. Możemy wybierać pomiędzy kolorem niebieskim i białym. Oprócz wsparcia dla 5G w cenie prawie dwa razy niższej niż Reno4 Pro 5G, zetka wyróżnia się największym w serii wyświetlaczem (nieznacznie większym niż w Reno4 Pro 5G, ale liczbowo tak jest) i niepowtarzalnym aparatem cyfrowym na tylnej ściance. Z przodu podobnie jak w Reno4 Lite mamy dwa aparaty, w tym jeden do detekcji głębi sceny.

Oryginalny moduł aparatu na tylnej ściance OPPO Reno4 Z

Tylny aparat ma co prawda taki sam zestaw sensorów co Reno 4 Lite, ale moduł aparatu jest bardzo oryginalny. Wygląda to jakby na jednym module wyrósł dodatkowy z dwoma dodatkowymi obiektywami. Z tego powodu na pewno OPPO Reno4 Z będzie telefonem, który trudno pomylić z innymi. O ile oczywiście dostrzeżecie tylną ściankę.

Smartfon z chipsetem MediaTek Dimensity 800 5G i ekranem 120 Hz

W OPPO Reno4 Z 5G znalazła się taka sama dawka pamięci jak w Reno 4 Lite, ale zamiast chipsetu MediaTek Helio P95 zastosowany został MediaTek Dimensity 800 5G. Szkoda, że zyskując wsparcie dla 5G straciliśmy na szybkości ładowania (teraz tylko 18W), ale coś za coś. Na szczęście pojemność 4000 mAh pozostała nie zmnieniona. Z drugiej strony, brak możliwości zastosowania karty microSD to już nieporozumienie.

Drugą cechą, która uzasadnia inną nazwę produktu, jest zastosowanie 120 Hz panelu wyświetlacza. Tego nie ma nawet OPPO Reno4 Pro 5G. Niestety, większa częstotliwość odświeżania to koszt zamiany technologii AMOLED na IPS LCD. W tym przypadku.

OPPO Reno4 Z 5G w porównaniu z OPPO Reno4 Lite

Oba telefony są bardzo podobne, a jednak Reno4 Z 5G jest najcięższym i najgrubszym, podczas gdy Reno 4 Lite zachowuje miano najmniejszego. Różnice gabarytów są aptekarskie, ale jednak są.

Model OPPO Reno4 Z 5G OPPO Reno4 Lite System

operacyjny ColorOS 7.2 (GMS, Android 10)

aktualizacja do ColorOS 11 ColorOS 7.2 (GMS, Android 10)

aktualizacja do ColorOS 11 Wyświetlacz » 6.57" IPS LCD

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz » 6.4" AMOLED

» 2400 x 1080 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 800 5G, 7 nm MediaTek Helio P95, 12 nm Pamięć » 8 GB RAM

» 128 GB wbudowanej » 8 GB RAM

» 128 GB wbudowanej

» slot microSD Aparaty

fotograficzne » 48 Mpix f/1.7 (szeroko)

» 8 Mpix f/2.2 (ultraszeroko)

» 2 Mpix f/2.4 (makro)

» 2 Mpix f/2.4 (głębia)

» 16 Mpix f/2.4 (przód)

» 2 Mpix f/2.4 (przód, głębia) » 48 Mpix f/1.7 (szeroko)

» 8 Mpix f/2.2 (ultraszeroko)

» 2 Mpix f/2.4 (makro)

» 2 Mpix f/2.4 (głębia)

» 16 Mpix f/2.4 (przód)

» 2 Mpix f/2.4 (przód, głębia) Bateria » 4000 mAh

» ładowanie 18W » 4015 mAh

» ładowanie 30W

» VOOC 4.0 Biometria czytnik linii papilarnych

zintegrowany z przyciskiem właczania,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych

pod wyświetlaczem,

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac,

LTE, 5G (SA i NSA), dual SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC

LTE, dual SIM, radio FM Złącza USB 2.0 typu C, słuchawkowe USB 2.0 typu C, słuchawkowe Wymiary 163.8 x 75.5 x 8.1 mm 160.1 x 73.7 x 7.4 mm Waga 184 g 164 g

Dostępność OPPO Reno4 Z

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w największych sieciach sprzedaży elektroniki. Pojawi się także w ofercie wszystkich czterech operatorów. Najpierw T-Mobile i Play, a później w Plus i Orange. Wspierane są sieci 5G zarówno typu NSA jak i przyszłe SA.

Źródło: OPPO

Więcej na temat produktów OPPO: