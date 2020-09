Już w październiku na rynku pojawi się pierwszy telewizor Oppo Smart TV. Ze szczątków informacji, jakie do nas dotarły, wynika, że jest to model, na który zdecydowanie warto czekać.

Pierwszy telewizor Oppo zapowiada się bardzo ciekawie

Oppo to kolejna chińska firma z dużymi ambicjami i ciesząca się coraz większą popularnością w naszym kraju. Ma świetne smartfony (jak choćby Oppo A72 za mniej niż tysiaka), ma wyśmienite gadżety (na czele z zegarkiem Oppo Watch) i wkrótce wprowadzi do swojej oferty także telewizory. I to również mogą być naprawdę konkretne urządzenia. Pierwszy model zapowiada się bardzo ciekawie.

Pierwszy telewizor Oppo zaoferuje (wysoką szczegółowość, a mianowicie) rozdzielczość 4K, HDR i odświeżanie 120 Hz (co doceni każdy miłośnik dynamicznych materiałów), a technologia Quantum Dot zapewni żywe i głębokie kolory. Chiński producent nawiązał nawet pewną współpracę, aby zagwarantować jak najbardziej realistyczny obraz. Będzie wyświetlany na 55- lub 65-calowym ekranie – takie będą opcje do wyboru.

Wyskakująca kamerka i dobre audio – Oppo Smart TV

Ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest wyskakująca kamera w górnej części ekranu – przez większość czasu będzie schowana, ale jeśli będziemy chcieli na przykład wirtualnie porozmawiać z kimś twarzą w twarz, to z powodzeniem będziemy mogli skorzystać z tego telewizora. Niezłe ma być również audio – mówi się, że dostarczy je ceniony producent Bang & Olufsen (z którym to zresztą Oppo miało już okazję współpracować).

Urządzenia zostaną wyprodukowane przez koncern TPV Display Technology (spod którego skrzydeł wychodzą też modele Philipsa). Nie znamy jeszcze cen, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że będą to zaskakująco opłacalne telewizory. Pozostaje więc tylko czekać – premiera została zaplanowana na tegoroczny październik.

