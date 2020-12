Trudno obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie bez Internetu. Sieci, które zapewniają do niego dostęp jest całkiem sporo, jedna cieszy się zdecydowanie największą popularnością.

Orange nadal najpopularniejszą siecią dostępu do Internetu w Polsce

Gdzie szukać informacji odnośnie tego, które sieci dostępu do Internetu są najczęściej wybierane? Dobrym źródłem wydają się chociażby firmy zajmujące się utrzymaniem stron WWW i kont poczty elektronicznej. Jedna z nich, a mianowicie nazwa.pl, przedstawia właśnie ciekawe dane wyraźnie pokazujące, że nadal najpopularniejszym dostawcą Internetu w Polsce pozostaje Orange.

Dane zostały opracowane na podstawie miliardów zapytań o strony WWW, połączeń do poczty czy badaniu ilości danych przesłanych z poszczególnych sieci. To najświeższe dane, bo z listopada 2020 roku. Warto zaznaczyć, iż nie są to wyłącznie informacje o ilości abonentów, ale o ich rzeczywistej aktywności w sieci. Została ona mierzona na bazie ponad 20% działających w Polsce usług hostingu stron WWW i poczty e-mail.

Przewaga Orange nad innymi jest ogromna

Eksperci nazwa.pl zwracają uwagę, iż sieć Orange odnotowała ponad dwa razy większą aktywność niż kolejna w zestawieniu sieć UPC, a jednocześnie większą aktywność, niż wszystkie konkurencyjne sieci komórkowe razem wzięte. To świetny wynik, w wypracowaniu którego bez wątpienia pomaga fakt, iż Orange to zarówno operator sieci komórkowej, jak również największy polski dostawca dostępu stacjonarnego wywodzący się z narodowego operatora działającego dawniej pod nazwą Telekomunikacja Polska.

„Sieci operatorów przedstawionych na wykresie, skupiają aktywność ponad 60% polskich użytkowników. Pomimo, że rynek dostępu do Internetu jest bardzo konkurencyjny, to jednak kilka firm ma w nim znaczący udział. To podobnie, jak na rynku usług hostingowych, gdzie oprócz nazwa.pl, funkcjonuje jeszcze kilka większych firm – home.pl, H88, OVH. Reszta małych firm musi zadowolić się obsługą pozostałych klientów dostępnych na rynku.” – Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl

A Wy, z oferty jakiego dostawy korzystacie? Dajcie znać w komentarzach, najlepiej z adnotacją czy jesteście zadowoleni z jakości dostarczanych usług.

Źródło: nazwa.pl

