Komunikaty o przepełnionej sieciowej skrzynce poczty e-mail, problemy z wysłaniem lub odebraniem wiadomości z dużymi załącznikami to coś z czym spotkał się każdy z nas. Pora powiedzieć im dość i wybrać chmurowy w pełni funkcjonalny e-mail.

Uciążliwe ograniczenia

Przeciętny użytkownik poczty e-mail nie zwraca uwagi na jej parametry poza jedną wartością, mianowicie rozmiarem skrzynki. Ale nawet tę właściwość traktuje po macoszemu, zadowalając się kilkoma czy kilkunastoma GB. Jednak jak w przypadku każdej podstawowej usługi, czas w końcu obnaża jej ograniczenia i wiadomości przechowywanych w skrzynce robi się po prostu zbyt dużo.

Czas w przypadku każdej podstawowej usługi poczty elektronicznej w końcu obnaża jej ograniczenia. W końcu tych e-maili przechowywanych w skrzynce robi się po prostu zbyt dużo

Inne ograniczenia nakładane na pocztę użytkownik uświadamia sobie dopiero wtedy, gdy potrzebuje przesłać większą liczbę załączników lub odebrać e-mail o dużym rozmiarze. Konsumenci wciąż mogą poświęcać czas na dzielenie wysyłanej poczty, aby osiągnąć zamierzony cel, ale firmy nie będą marnować zasobów na takie zabiegi. Prześlą link, a duże pliki umieszczą na innym pojemnym medium, dostępnym poprzez Internet. Tylko czy takie „partyzanckie” rozwiązanie będzie wyglądać profesjonalnie w oczach naszych kontrahentów?

CloudMail, czyli chmurowa poczta elektroniczna bez kompromisów

Żadna firma nie powinna godzić się na powyżej opisane kompromisy. By pozbyć się ograniczeń, a także obaw, że posiadana skrzynka pocztowa szybko się zapełni, należy sięgnąć po nowoczesne usługi poczty. W nich rozmiar pojedynczej wiadomości nie będzie przysparzał problemów, a pojemność skrzynki pocztowej będzie praktycznie nieograniczona. Jedną z takich usług, która wykorzystuje skuteczną i sprawdzoną w usługach hostingu technologię chmury obliczeniowej, jest CloudMail. To nowe rozwiązanie oferowane przez nazwa.pl.

Dla kogo jest CloudMail?

CloudMail jest usługą dla każdego, ale jeśli prowadzicie biznes, w którym poczta elektroniczna stanowi podstawę jego funkcjonowania, koniecznie powinniście się nią zainteresować. Możecie zaproponować ją także szefowi w firmie, w której ciągle pojawiają się problemy z przepełnionymi kontami pocztowymi i zbyt dużymi załącznikami.

CloudMail jest dostępny w trzech wariantach, mianowicie Start, Biznes i Pro, które udostępniają odpowiednio 100, 500 i 1 TB miejsca na wiadomości. W najwyższym pakiecie można tę przestrzeń dodatkowo zwiększyć do 2 TB. Niezależnie od wariantu, pojedynczy e-mail może mieć rozmiar nawet 1 GB. Nie musimy się martwić dzieleniem poczty na treść wiadomości i załączniki, które trafiają na oddzielny dysk sieciowy. Wszystko pomieści pojedyncza skrzynka pocztowa.

Co daje nam bardzo pojemna skrzynka pocztowa i duży rozmiar załącznika

CloudMail od nazwa.pl to usługa gwarantująca bardzo dużą pojemność, zdolna do przesyłania ogromnych załączników. Oto jak można ją wykorzystać:

do przechowywania aktualnej poczty, w przypadku firmy z bardzo dużą liczbą pracowników,

do przechowywania poczty wraz z jej archiwami sięgającymi wiele lat wstecz,

do przechowywania poczty z bardzo dużymi załącznikami,

do szybkiego i bezpiecznego współdzielenia wewnątrz firmy dokumentów i plików o znaczących rozmiarach (takich jak obrazy w formacie RAW, czy kompilacje wideo).

E-maile, z korespondencją, przesłanymi obrazami lub projektami, to świetna dokumentacja tego co zrobiliśmy, co ustaliliśmy z kontrahentem, której nie wyprze się nikt. Dlatego możliwość przechowywania jak najdalej sięgających w czasie e-maili jest tak korzystna.

Trzy warianty CloudMail - ważne różnice i wspólne cechy

Najtańszy CloudMail Start umożliwia obsługę jednej domeny i jednego konta e-mail, bez indywidualnego adresu IP. To rozwiązanie najlepsze dla freelancerów, osób, które indywidualnie zajmują się działalnością i nie przywiązują uwagi do geograficznego pozycjonowania miejsca wysyłki.

Pamiętajcie - pojemność konta CloudMail to łączna pojemność wszystkich kont pocztowych załozonych przez administratora usługi. W najwyższym wariancie 2 TB, nawet przy 40 użytkownikach każdy z nich dostanie aż 50 GB miejsca na pocztę

Dwa pozostałe pakiety – CloudMail Biznes i CloudMail Pro – nie nakładają ograniczeń na ilość domen i kont e-mail. Można do nich także zamówić opcję dedykowanego adresu IP.

Każdy wariant CloudMail pozwala na powiązanie skrzynki pocztowej z kontem e-mail we własnej domenie. To rzecz, na której najbardziej zależy każdej firmie, ponieważ świadczy o jej profesjonalizmie, buduje prestiż i zaufanie klientów.

Interfejs CloudMail

Zarządzanie użytkownikami odbywa się poprzez panel Active.admin dokładnie tak samo jak w przypadku usług hostingowych, więc obecnie użytkownicy nazwa.pl, ale także osoby, które sięgały po rozwiązania poczty u innych dostawców hostingu, nie będą miały problemów z przesiadką na CloudMail.

Zarządzanie kontami pocztowymi odbywa się poprzez panel Active.admin, dokładnie tak samo jak w przypadku usług hostingowych, więc obecni użytkownicy nazwa.pl nie będą mieli problemów z obsługą. Ponadto intuicyjny interfejs jest przyjazny dla osób, które z usług nazwa.pl będą korzystać pierwszy raz.





Interfejs skrzynki pocztowej CloudMail jest klasyczny, został jedynie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania największych zalet usługi - pojemności i rozmiaru pojedynczego załącznika.

Bezpieczeństwo poczty w usłudze CloudMail

Sam fakt, że dostęp do sieciowej skrzynki pocztowej wymaga nazwy użytkownika i hasła nie świadczy jeszcze o bezpieczeństwie korespondencji. Nasza poczta musi być odporna na działania cyberprzestępców, szkodliwe oprogramowanie, przechwycenie w trakcie nadawania i odbierania, a także awarie sprzętowe.

By sprostać tym wymaganiom CloudMail wyposażono w:

ochronę antyspamową i antywirusową,

a także zabezpieczenia charakterystyczne dla poczty e-mail czyli: SPF – ochrona przed próbami podszywania się pod nadawcę, DKIM – uwierzytelnienie nadawcy za pomocą asymetrycznej kryptografii, DMARC – mechanizm definiujący zachowanie serwera gdy poczta nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa określonych przez SPF i DKIM,

wparcie dla protokołu IMAP, dla wygodnego zarządzania zawartością skrzynki z poziomu zewnętrznej aplikacji pocztowej,

certyfikat SSL na wysyłaną i odbieraną pocztę,

kopie zapasowe zawartości całej skrzynki,

dostęp poprzez wygodny interfejs WWW, urządzenia mobilne, a także za pomocą własnej aplikacji klienta poczty,

takie same jak w przypadku hostingu narzędzia ochrony przed cyberatakami, próbami zablokowania/przeciążenia usługi.

Dodatkowo, konta pocztowe w CloudMail mają pojemność co najmniej 5 GB, by bez problemów pomieścić nadchodzącą korespondencję.

Technologia cloud sposobem na szybką i niezawodną pocztę elektroniczną

Tym, co wyróżnia CloudMail, jest wykorzystanie technologii cloud. Podobnie jak w przypadku stron WWW, pozwala ona oddelegować do obsługi naszego konta pocztowego moc kilkuset serwerów, gdy zajdzie taka potrzeba. Gwarantowana dostępność usług, czyli parametr SLA, wynosi 99,9% w cyklu rocznym. Jednak w praktyce, dzięki cloudhostingowi, nie powinniśmy mieć żadnych problemów z dostępem do poczty, co w biznesie jest czynnikiem krytycznym.

Niezależnie od tego, czy wysyłamy zwykłą czy grupową korespondencję, czy e-mail jest zwykłym tekstem czy dokumentem o maksymalnym dozwolonym rozmiarze, ograniczać nas będzie jedynie przepustowość naszego łącza, a nie wydajność usługi CloudMail.

Infrastruktura nazwa.pl charakteryzuje się łączną przepustowością 200 Gbps, a serwery, na których przechowywana jest m.in. poczta elektroniczna, zlokalizowano w kilku centrach danych. Spełniają one standardy TIER III i TIER IV oraz posiadają certyfikaty ISO9001 i ISO 27001.

Tekst powstał we współpracy z nazwa.pl

Czytaj więcej o usługach nazwa.pl: