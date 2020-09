Nawet 2 TB przestrzeni dyskowej na strony WWW oraz pocztę elektroniczną. W ten sposób nazwa.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.

Nowa oferta hostingu i poczty w chmurze od nazwa.pl

Nie jest tajemnicą, że istnieje coraz większe zapotrzebowanie na miejsce do przechowywania danych. Dotyczy to zarówno użytkowników indywidualnych jak i firm. Kilka lat działalności na rynku potrafi przełożyć się na bardzo dużą ilość cyfrowych danych, do zarządzania którymi potrzebna jest nie tylko moc obliczeniowa serwera, ale też przestrzeń dyskowa. I właśnie w tym kontekście pojawia się oferta od nazwa.pl, czyli nowe pakiety usług hostingu stron WWW oraz poczty elektronicznej CloudHosting. Pozwalają one przechowywać nawet 2 TB poczty i danych udostępnianych na stronach WWW.

„Technologia hostingu w chmurze, umożliwiła dostarczenie naszym klientom parametrów usług niespotykanych u konkurencji. Obsługa tak dużej ilości danych, to nie tylko kwestia ich przechowywania, ale przede wszystkim konieczność dostarczenia mocy obliczeniowej wielu serwerów równocześnie, aby zagwarantować, że korzystanie z tych danych będzie odbywało się zawsze płynnie i niezawodnie. Klienci doceniają przewagę technologiczną naszych rozwiązań i masowo przenoszą swoje usługi z home.pl, cyberfolks.pl i wielu innych firm hostingowych.” - prezes zarządu nazwa.pl, Krzysztof Cebrat

To nie wszystko. Jednocześnie nazwa.pl wprowadza do oferty pakiety przeznaczone do obsługi poczty o nazwie CloudMail. Również one zapewniają do 2 TB miejsca na dane, z tym, że tutaj można je przeznaczyć w całości na pocztę.

Konta pocztowe CloudHosting i CloudMail posiadają rezerwację powierzchni dyskowej o minimalnej wielkości 5 GB. To gwarancja, że każda wiadomość wysyłana przez kontrahentów dotrze pod wskazany adres bez problemów. Nie bez znaczenia jest przy tym możliwość wysyłania i odbierania przesyłek o wielkości do 1 GB, co niekiedy okazuje się nieocenione w przypadku grafiki i materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości.

Warto tu nadmienić, że już w połowie lipca nazwa.pl wprowadziła nowy program do obsługi poczty. Wyróżnia się ciekawym designem, a jednocześnie intuicyjnym interfejsem i kilkoma dodatkowymi usprawnieniami. Dzięki niemu korzystanie z nowych, dużych skrzynek pocztowych ma być wygodniejsze.

