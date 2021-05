Oto, który internet mobilny jest najszybszy w Polsce. Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Na którego operatora warto się teraz zdecydować?

Szybki internet mobilny coraz potrzebniejszy

Coraz trudniej znaleźć osoby, które mogłyby albo przynajmniej chciałyby funkcjonować bez Internetu. Jednocześnie coraz częściej czerpiemy z jego dobrodziejstw za pośrednictwem urządzeń mobilnych, bo akurat na to pozwalają nie tylko najlepsze i najdroższe smartfony, ale też tańsze telefony do 1000 zł oraz niektóre tablety. Warto pamiętać, że także tutaj wybór dostawcy ma znaczenie.

Użytkownicy od dawna przywiązują wagę do tego, z jak szybkiego internetu stacjonarnego korzystają. Systematycznie zwiększająca się popularność i rosnące możliwości urządzeń mobilnych powodują, że również jakość internetu mobilnego stała się niezwykle istotna. Nie dziwią zatem pytania, jaki router LTE na kartę SIM wybrać, a w przypadku tabletów i smartfonów przede wszystkim, na ofertę którego dostawcy postawić? Bo o tym, do czego potrzebny jest szybki internet w telefonie już Wam kiedyś wspominaliśmy. W związku z tym warto spojrzeć nie tylko na ceny, ale również na możliwości najpopularniejszych polskich operatorów.

Kto ma najszybszy internet mobilny?

Dane dotyczące szybkości internetu mobilnego są zbierane i publikowane regularnie. Pierwsze źródło, jakie przychodzi tutaj na myśl to oczywiście speedtest.pl. Z comiesięcznych raportów można wywnioskować, że od dłuższego czasu pozycję lidera dzierży T-Mobile.



źródło: speedtest.pl

Sytuacja nie zmieniła się w marcu, co zresztą najlepiej widać na powyższym wykresie. T-Mobile odnotowało średnią prędkość pobierania na poziomie 43,4 Mb/s i średnią prędkość wysyłania na poziomie 9,6 Mb/s. Spośród czwórki wiodących polskich operatów, wedle danych speedtest.pl, stawkę cały czas zamyka Plus. Jednocześnie to właśnie jego internet mobilny w ostatnim czasie nie przyśpieszył.

Tu od kliku miesięcy dobrze wypada z kolei Play, które w styczniu zanotowało 29,3 Mb/s i 8,3 Mb/s, a w marcu już 33 Mb/s i 9,3 Mb/s, odpowiednio przy wysyłaniu i pobieraniu. Nie ma w tym przypadku, powodów takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się głównie w uruchomieniu ponad 300 nowych stacji bazowych, które miało miejsce pod koniec zeszłego roku.

T-Mobile z najniższą wartością ping

Aby mieć szerszy obraz sytuacji zawsze warto spojrzeć na więcej niż jedno źródło. W tym przypadku będą to dane użytkowników aplikacji RFBENCHMARK.

Również tutaj najświeższe zestawienia pochodzą z marca. Co ciekawe, sytuacja wygląda nieco inaczej, bo wedle RFBENCHMARK liderem jest Orange, a nie T-Mobile. Bez zmian dalsza kolejność, czyli Play i Plus.

Prędkość internetu mobilnego LTE (marzec 2021) Orange T-Mobile Play Plus szybkość pobierania danych 38,4 Mb/s 36,2 Mb/s 30,5 Mb/s 31,1 Mb/s szybkość wysyłania danych 17,1 Mb/s 14,7 Mb/s 18 Mb/s 16,3 Mb/s ping 32,4 ms 31,5 ms 36,5 ms 39,9 ms liczba pomiarów 51026 22120 51599 25855 źródło: rfbenchmark

Orange osiągnął tu średnią prędkość pobierania na poziomie 38,4 Mb/s. Jednocześnie to T-Mobile okazał się najlepszy w kategorii najniższej wartości ping - 31,5 ms i nieco gorszy (z wynikiem 36,2 Mb/s) w kategorii średniej prędkości pobierania.

Polacy korzystają przede wszystkim z sieci LTE

Nikt nie powinien być zaskoczony faktem, że zdecydowanie dominuje u nas łączność 4G LTE. W zeszłym miesiącu w testach aplikacji RFBENCHMARK pochłonęła ona aż 94% testów.

Wciąż za wcześnie na to, aby z RFBENCHMARK uzyskać miarodajne dane związane z łącznością 5G, nie jest ona jeszcze wystarczająco rozpowszechniona. I chyba trudno przypuszczać, aby w najbliższych miesiącach coś miało się drastycznie w tej kwestii zmienić.

Z jakiego internetu mobilnego korzystacie i jak oceniacie swojego dostawcę?

Źródło: speedtest.pl, rfbenchmark

