Płatności bezgotówkowe cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Ich zwolenników nie brakuje również wśród kierowców, dla których Orlen przygotował istotne udogodnienie.

Aplikacja Orlen Vitay obsługuje płatności BLIKIEM

Tuż przed końcem roku poinformowano, iż aplikacja mobilna Orlen Vitay została rozbudowana. Dodano do niej obsługę płatności BLIKIEM, prostym i preferowanym przez wielu systemem transakcji bezgotówkowych. Można skorzystać z tego rozwiązania na wszystkich 1800 stacjach własnych i franczyzowych Orlen znajdujących się na terenie naszego kraju.

Wiecie, że przez aplikację #OrlenVitay możecie zapłacić BLIKIEM za paliwo na 1800 stacjach @PKN_ORLEN? Zobaczcie jakie to proste, szybkie i wygodne. Tylko pierwsza transakcja wymaga podania kodu BLIK i zapamiętania aplikacji, przy kolejnych już tylko zatwierdza się płatność. pic.twitter.com/DHwQ6HRuha — BLIK (@BLIKmobile) December 29, 2020

Wygodne i bezpieczne tankowanie

Jak pokazuje powyższy materiał wideo, nikt nie powinien mieć najmniejszych trudności z obsługą wprowadzonego rozwiązania. Tylko pierwsza transakcja przeprowadzana w Orlen Vitay będzie wymagała podania kodu. Nie wypada nie zgodzić się ze stwierdzeniami padającymi w komunikacie prasowym, iż obsługa płatności BLIKIEM to dla wielu użytkowników wygoda, ale także zwiększone bezpieczeństwo. Już nawet nie tyle z racji nie operowania gotówką, ale z powodu trwającej pandemii, gdzie każde ograniczenie kontaktu z innymi osobami jest wskazane.

„Klienci cenią sobie możliwość płacenia BLIKIEM wszędzie tam, gdzie chcą. Dlatego każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze rozwiązanie było jak najbardziej powszechne. Dotyczy to także aplikacji mobilnych naszych partnerów – takich jak PKN ORLEN. Nie każdy jest przekonany do tego, aby przypisywać kartę płatniczą jako źródło pieniędzy na stałe w tego typu aplikacjach. Z BLIKIEM ten problem znika. Aby zapłacić, nie trzeba podawać żadnych danych. Wystarczy po prostu skorzystać z BLIKA, którego znajdziemy w aplikacji mobilnej banku. Gorąco zachęcamy do płacenia całkowicie bezdotykowo wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe.” - Adam Kokoszkiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK

