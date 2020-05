I cyk, BLIK zaliczył kolejny rekordowy kwartał. Polski standard płatności jest coraz bardziej popularny, szczególnie wśród internetowych zakupowiczów.

BLIK zalicza kolejny rekordowy kwartał. Pierwsze wyniki w 2020 roku robią wrażenie

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku BLIK został wykorzystany prawie 78 milionów razy. To blisko dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i niemal tyle, co w całym 2018 roku. Polski standard płatności nie przestaje zyskiwać na popularności i dziś już w ciągu każdej sekundy realizowanych jest średnio 7 transakcji za jego pomocą, a średnia kwota wynosi 130 złotych.

Popularność BLIKA rośnie w każdym spośród czterech kanałów, w których znajduje zastosowanie. Niezmiennie, polski standard najczęściej jest wykorzystywany przy przelewach online – głównie podczas zakupów w sklepach internetowych. Co dalej? Z ostatniego na drugie miejsce wskoczyły przelewy na telefon, a podium zamykają płatności w lokalach i sklepach stacjonarnych. Nieco gorsza liczba wypłat z bankomatów najpewniej jest zaś spowodowana pandemią.

Ile razy skorzystaliśmy z BLIKA w I kwartale 2020 roku?

przelewy internetowe – 57,5 mln transakcji w I kwartale 2020 roku (29,8 mln w I kw. 2019)

przelewy na telefon – 7,2 mln transakcji w I kwartale 2020 roku (2,6 mln w I kw. 2019)

płatności stacjonarne – 7 mln transakcji w I kwartale 2020 roku (2,8 mln w I kw. 2019)

wypłaty z bankomatów – 6,2 mln transakcji w I kwartale 2020 roku (4,7 mln w I kw. 2019)

Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej

Pod koniec 2018 roku BLIK wyprzedził karty w płatnościach za zakupy internetowe i od tego czasu zdołał zyskać nad nimi olbrzymią przewagę. Według danych za czwarty kwartał – 52,8 mln w porównaniu do 33,4 mln transakcji. A co dalej? Udostępnienie BLIKA w zagranicznych sklepach internetowych oraz płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem tej technologii to kolejne punkty na liście „do zrobienia”.

A wy korzystacie z BLIKA? A jeśli tak, to w jakim zastosowaniu robicie to najczęściej?

Źródło: BLIK, Polski Standard Płatności

