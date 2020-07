Co to jest NFC? Jak płacić telefonem przez NFC?

NFC pozwala łatwo płacić smartfonem w sklepach, szybko parować urządzenia Bluetooth, zapisywać i odczytywać tagi NFC, a nawet korzystać z kart dostępowych. NFC to popularna i bardzo użyteczna komunikacja zbliżeniowa, wykorzystywana we współczesnych telefonach i nie tylko.

NFC - co to jest?

NFC, z ang. Near-Field Communication, to bezprzewodowa komunikacja na bardzo bliską odległość, do 20 cm, bazująca na protokołach RFID. Wyróżnia się dwa tryby pracy NFC, aktywny oraz pasywny. W trybie aktywnym obydwa urządzenia mają własne zasilanie i emitują sygnały. W trybie pasywnym tylko jedno urządzenie ma własne zasilanie, drugie z nich aktywuje się w polu elektromagnetycznym, generowanym przez pierwsze.



płatność zbliżeniowa w sklepie za pomocą NFC

Najważniejsze zalety NFC

Krótki zasięg . W tym przypadku jest to zaleta, bo NFC często używane jest do płatności zbliżeniowych, odczytywania tagów NFC (naklejek z czipem), kart dostępowych lub prostej komunikacji ze smartfonem. Konieczność zbliżenia obu urządzeń na bardzo małą odległość, zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przypadkowego odczytania danych (np. otworzenia drzwi, gdy przechodzimy w pobliżu).

. W tym przypadku jest to zaleta, bo NFC często używane jest do płatności zbliżeniowych, odczytywania tagów NFC (naklejek z czipem), kart dostępowych lub prostej komunikacji ze smartfonem. Konieczność zbliżenia obu urządzeń na bardzo małą odległość, zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przypadkowego odczytania danych (np. otworzenia drzwi, gdy przechodzimy w pobliżu). Jedno urządzenie może być zasilane przez drugie - np. smartfon lub inny czytnik, może bezprzewodowo aktywować tagi NFC, karty i opaski RFID.

- np. smartfon lub inny czytnik, może bezprzewodowo aktywować tagi NFC, karty i opaski RFID. Bardzo niski koszt pasywnych tagów NFC, kart itp.

pasywnych tagów NFC, kart itp. Niewielki pobór energii w czasie łączenia urządzeń aktywnych, trochę większy podczas działania z urządzeniem pasywnym.

w czasie łączenia urządzeń aktywnych, trochę większy podczas działania z urządzeniem pasywnym. Może służyć do zapisywania danych , również na pasywnych urządzeniach.

, również na pasywnych urządzeniach. Krótki czas łączenia i odczytu danych, zarówno z urządzeń aktywnych, jak i pasywnych.

Do czego służy NFC? Najważniejsze zastosowania

Szybkie płatności zbliżeniowe w sklepach, za pomoca smartfonu z NFC - równie łatwe jak zwykłą kartą zbliżeniową, a bezpieczniejsze, bo nawet przy niskich kwotach trzeba odblokować smartfon.

- równie łatwe jak zwykłą kartą zbliżeniową, a bezpieczniejsze, bo nawet przy niskich kwotach trzeba odblokować smartfon. Zapis i odczyt "programowalnych" naklejek (tagów NFC) - po zbliżeniu, smartfon może automatycznie włączyć pożądaną funkcję lub aplikację.

- po zbliżeniu, smartfon może automatycznie włączyć pożądaną funkcję lub aplikację. Szybkie uwierzytelnianie - otwieranie drzwi, bram, bez konieczności wpisywania PINu, hasła lub odczytu biometrycznego.

- otwieranie drzwi, bram, bez konieczności wpisywania PINu, hasła lub odczytu biometrycznego. Łatwe parowanie urządzeń Bluetooth, za pomocą NFC - wystarczy zbliżyć np. słuchawki do tylnej części smartfonu z NFC, by urządzenia połączyły się i automatycznie skonfigurowały połaczenie Bluetooth.

- wystarczy zbliżyć np. słuchawki do tylnej części smartfonu z NFC, by urządzenia połączyły się i automatycznie skonfigurowały połaczenie Bluetooth. Android Beam, bezprzewodowe przesyłanie plików - włączając w smartfonach z systemem Android łączność NFC oraz funkcję Android Beam, może zostać automatycznie skonfigurowana łaczność Bluetooth, a w niektórych przypadkach nawet Wi-Fi Direct (S Beam), w celu łatwego przesyłania plików między smartfonami.

Które smartfony mają NFC?

Komunikacja NFC jest bardzo popularna i stosowana w większości smartfonów klasy średniej i wyższej, a także niektórych tanich telefonach. Smartfonów z NFC szukaj w poniższych rankingach:

Jak płacić w sklepie telefonem za pomocą NFC?

Sam proces płatności smartfonem przez NFC jest bardzo szybki i łatwy. Trwa dosłownie kilka sekund i polega na odblokowaniu telefonu i zbliżeniu go do terminalu płatniczego w sklepie, na bliską odległość (zazwyczaj 5 - 20 cm). To wszystko - kwota zostanie pobrana automatycznie. Przy wyższych kwotach konieczne może być podanie PINu na smartfonie. Internet w smartfonie nie jest konieczny podczas płatności - kwota zostanie pobrana, tak samo jak przy płatności zwykłą kartą.

Trzeba pamiętać o tym, że potrzebny jest smartfon z włączoną komunikacją NFC i zainstalowaną aplikacją danego banku (zakładając, że w tej aplikacji jest konto z aktywną kartą płatniczą). W telefonie z Androidem (od wersji 5.0 wzwyż) trzeba zainstalować aplikację Google Pay i w niej dodać kartę danego banku (jeśli bank na to pozwala). W iPhonach z kolei konieczna jest aplikacja Apple Pay (NFC mają wszystkie modele iPhone od wersji 6 i SE, wzwyż).

Zobacz jaki iPhone warto kupić.

Czy płacenie telefonem przez NFC jest bezpieczne?

Tak, jest bezpieczniejsze, niż płacenie kartą. Smartfon musi być zabezpieczony biometrycznie (odcisk palca, Touch ID, PIN itp), a do wykonania płatności konieczne jest jego odblokowanie. Znika ryzyko kradzieży małej kwoty, poprzez zbliżenie terminala do karty. Płatność NFC przez smartfon jest bardzo bezpieczna, szybka i łatwa.

Sprawdź również jak płacić BLIKIEM za pomocą telefonu.

Zobacz również: