Otwartoźródłowy AirTag pomoże odnaleźć Twojego pupila

Zaginięcie naszego zwierzaka, to bardzo stresujące doświadczenie. Dla wielu pies czy kot, to pełnoprawny członek rodziny i nie chcemy, by stała mu się krzywda. Dlatego wiele osób przyczepia swoim podopiecznym lokalizatory. Niestety, wiele z nich ma swoje ograniczenia…

Na początku tego tygodnia inżynier kreatywny (Sahas Chitlange) opublikował na platformie YouTube film, w którym przedstawił swój projekt pt. FindMyCat. Produkt ten zaprojektował i stworzył, aby mieć oko na swojego pomarańczowego kota o imieniu Pumpkin. Dlaczego musiał wymyślać „koło na nowo”?

Chitlange podczas badania rynku zwrócił uwagę na fakt, iż komercyjne trackery mają albo niską żywotność baterii, albo słabe możliwości śledzenia lub mają zbyt wysoki koszt zakupu/użytkowania. Uznał więc, że opracuje własne urządzenie, które będzie łączyć zalety najlepszych trackerów, w szczególności wzorując się na AirTags od firmy Apple.

FindMyCat to niezwykle dobrze zoptymalizowany tracker, o niskim poborze mocy i zapewniający do sześciu miesięcy pracy na akumulatorze. Samo urządzenie umożliwia zarówno śledzenie GPS, jak i łączność LTE. Co więcej, FindMyCat oferuje również technologię ultraszerokopasmową i Bluetooth, dzięki czemu możesz śledzić swojego zwierzaka z wysoką dokładnością, tak jak w przypadku lokalizatorów i innych produktów od Apple z funkcją FindMy. Najwyraźniej Sahas jest fanem produktów z logiem nadgryzionego jabłka, gdyż aplikacja do zarządzania wszystkimi urządzeniami śledzącymi, jest obecnie dostępna wyłącznie na system iOS. Abstrahując od tego, całe przedsięwzięcie robi niebywałe wrażenie, jak na projekt o otwartym kodzie źródłowym, nad którym pracowała głównie jedna osoba.

Sahas Chitlange na razie bada zainteresowanie FindMyCat. Jeżeli okaże się, że na tracker i jego aplikację jest wielu chętnych, to projekt może stać się produktem komercyjnym. Jednocześnie twórca zapewnia, że FindMyCat będzie rozwijany w duchu FLOSS (z ang. Free/Libre and Open Source Software), co pozwoli nam zdecydować, czy chcemy go zbudować sami i/lub dostosować do własnych potrzeb, czy zakupić „gotowca”.

Osobiście jestem zachwycony tym projektem! Sam również szukałem podobnego rozwiązania i doszedłem do podobnych wniosków, co Pan Sahas. Jeżeli czas i możliwości pozwolą, to chętnie zagłębie ten projekt i podejmę próbę jego realizacji. A jakie jest Wasze zdanie o FindMyCat? Chcielibyście zakupić/wykonać takie urządzenie dla swojego zwierzaka? Wyraźcie swoje zdanie w ankiecie i w sekcji komentarzy!

Źródło: HotHardware, FindMyCat