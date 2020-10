PayPal nie pierwszy raz mienia swój regulamin i nie pierwszy raz wywołuje to spore dyskusje. Tym razem w ich tle pojawiają się pieniądze użytkowników.

Nowy regulamin PayPal, czyli 50 złotych za nieaktywne konto

Nieaktywne konto PayPal, dokładnie tak brzmi jeden z punktów odświeżonego regulaminu, który ma wejść w życie 16 grudnia tego roku i będzie obowiązywać wszystkich użytkowników serwisu. O czym mówi? Okazuje się, że w przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie z automatu pobrana zostanie opłata w wysokości 50 złotych.

Kto musi się z tym liczyć? Każdy posiadający konto i nie wykazujący na nim aktywności przez 12 miesięcy. Jeśli na koncie przechowywana będzie mniejsza kwota, zostanie ona pobrana w całości. W przypadku posiadania np. 30 złotych konto zostanie zatem wyzerowane.

PayPal rozsyła do użytkowników informacje o zmianach w regulaminie. Jak się zapewne domyślacie (lub jak być może przekonaliście się sami) dodatkowych opłat nie wysuwa tu jednak na pierwszy plan. Przy bliższym przyjrzeniu się przygotowanym zapisom można jednak znaleźć wzmianki nie tylko o powyższej kwocie, ale też prawach PayPal, w tym tzw. zabezpieczenia spłaty.

Aby zagwarantować wywiązanie się z niniejszej Umowy z Użytkownikiem, Użytkownik przyznaje firmie PayPal prawo do środków na swoim koncie PayPal jako zabezpieczenia wszelkich kwot, które Użytkownik może być winny firmie PayPal. W terminologii prawniczej określane jest to jako prawo retencji lub zabezpieczenie spłaty na koncie PayPal Użytkownika.

Jeśli to problem, pozostaje zamknięcie konta

Czy można mówić tutaj o problemie? Wydaje się, że osoby korzystające z PayPal nawet sporadycznie będą zaglądać (bo tyle wystarczy, tzn. zalogować się) na swoje konto przynajmniej ten jeden raz w roku. Jeśli nie, to jedyną opcją pozostaje tu zamknięcie konta, niektórzy już piszą, że zrobią to niejako w formie protestu. Wątpliwe jednak, że będzie to zjawisko na skalę szkodzącą serwisowi.

Tak czy inaczej, w zakładce ustawienia można znaleźć pole Zamknij konto. To właśnie z niego należy tu skorzystać w przypadku chęci pożegnania się z PayPal.

Źródło: PayPal

