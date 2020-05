Ostatnio znowu pojawił się temat omijania przepisów RODO przez PayPal. Jeden z niezadowolonych użytkowników Wykopu twierdzi, że na prośbę o usunięcie jego danych, PayPal odmówił.

PayPal oferuje usługi płatnicze firmom i klientom indywidualnym na całym świecie. Jednak korzystający z PayPala sprzedawcy nie mają o nim najlepszej opinii. Niepochlebne komentarze posypały się również po wprowadzeniu do regulaminu możliwości nałożenia kary finansowej za naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania.

PayPal nie musi usuwać naszych danych

Kiedy w mediach tłumaczono na czym będzie polegało RODO, zazwyczaj skupiano się na informacji o tym, że każdy może zażądać usunięcia swoich danych. I do większości osób trafiła głównie taka informacja. Jednak są od niej wyjątki.

Prawa nie można zastosować między innymi w przypadku wcześniej upublicznionych danych, jeżeli naruszałoby to prawo innych osób do wolności wypowiedzi lub prawa do informacji. Czyli: jeżeli w młodości nabroiłeś do tego stopnia, że napisali o tobie artykuł w gazecie – nie licz na usunięcie tej informacji z archiwum :)

Jeżeli usuwamy konto z jakiegoś serwisu to warto pamiętać, że firma ma prawo do dalszego przechowywania naszych danych, takich jak treść umowy, rachunki, historia płatności itp. Ma to sens w przypadku ewentualnych roszczeń. Poza tym, prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości nakazują przechowywanie naszych faktur czy rachunków dopóki nie ulegną przedawnieniu. A RODO pozwala na dalsze przechowywanie naszych danych, jeżeli istnieje obowiązek prawny.

W przypadku opisanym na Wykopie, konto użytkownika zostało zablokowane za naruszenie regulaminu. On sam twierdzi, że chciał jedynie usunąć swój pomocniczy adres e-mail i zamknąć konto.

PayPal ma prawo zachować dane, które przetwarza. Robi to między innymi w celu zachowania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i pomocy przy związanych z nimi dochodzeniach.

Po co mi w ogóle to całe RODO?

Przydaje się bardzo, jeżeli mamy dosyć marketingu bezpośredniego. W każdej chwili możemy sprzeciwić się przetwarzaniu naszych danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.

Możemy usunąć nasze dane, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, możemy cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Ważne, aby nie występowały prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Niezależnie od tego, czy nam się to podoba czy nie, PayPal działa zgodnie z zasadami ochrony danych i obowiązującym prawem. Podobnie funkcjonuje to w wielu innych firmach, a nam pozostaje pogodzić się z tym. A jeżeli ktoś nie zgadza się z tym i czuje się poszkodowany to zawsze ma możliwość wystąpienia na drogę sądową.

