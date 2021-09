Konto PayPal potrafi zaskoczyć na wiele sposobów. Wystarczy, że masz na nim trochę euro, funtów lub dolarów, a wszystko staje się trudne i płatne. Jak uniknąć przewalutowania PayPal i odzyskać pieniądze bez płacenia prowizji?

PayPal to dobrze znany sposób na szybkie transakcje internetowe. Nie ma jednak ostatnio dobrej prasy. Wprowadzenie opłat z tytułu braku aktywności na koncie sprowadziło na PayPal UOKiK. Opłata niby jak każda inna, ale PayPal robi naprawdę dużo, żeby korzystanie z jego usług było zniechęcające. Wszystko dlatego, że jest to usługa pełna sprzeczności. Konto PayPal jest bezpłatne i wielowalutowe, ale nie zawsze.

Opłat dodatkowych jest tak dużo, że aż zastanawia, dlaczego aktualizacja danych teleadresowych na koncie Paypal nie ma swojego miejsca w cenniku. Może wystarczy widok naszych euro, dolarów lub funtów? Są dla PayPal istnym Eldorado. Wielowalutowość polskich kont PayPal działa bowiem tylko w jedną stronę. Środki można wpłacić w dowolnej walucie, ale odzyskać tylko złotówki. To wystarczy, żeby prowizje i opłaty sypały się jak z rękawa. Nie jedna skarbówka mogłaby się też uczyć, jak zmusić człowieka do płacenia. Jak się z tego wyplątać i zamknąć konto bez ponoszenia opłat z tytułu przewalutowań PayPal?

Do czego może przydawać się konto PayPal?

Posiadanie konta PayPal było jakiś czas temu rodzajem okna na świat zakupów internetowych. Dzięki niemu można było odważniej przebierać w ofercie sklepów niezainteresowanych polskim odbiorcą. Zakupowicz lub sprzedawca z Europy mógł liczyć na to, że amerykański Amazon lub eBay oszczędzi sobie uciążliwej weryfikacji płatności, bo wcześniej zrobił to już PayPal. Tanio nie było, ale konto wirtualne dawało nadzieję, ze nowy laptop lub iPhone znajdzie się w naszych rękach w miarę sprawnie.

Chociaż realia mocno się zmieniły i możemy korzystać z dziesiątek tańszych usług płatniczych, to zdarza się, że utrzymujemy konto PayPal zmuszeni okolicznościami. Wystarczy, że przyzwyczailiśmy kogoś do regulowania z nami rachunku przy pomocy PayPal. Odkręcenie cudzych przyzwyczajeń bywa trudne, a jeśli zamkniemy konto, nie ma większych możliwości przekierowania zabłąkanych środków w inne miejsce. Wpłata wróci do nadawcy i łatwo w tej sytuacji o zamieszanie.

Bardzo często PayPal jest też poczytywany za najpewniejszą metodę transakcji internetowych. Sprzyja tej opinii sporadyczne korzystanie z jego możliwości, a o to nie jest trudno. Znacznik PayPal widujemy często i choć mamy tam konto, to jakoś się nie składa, żebyśmy z tej metody regularnie korzystali. Jeśli płatność kartą lub blikiem to tylko sięgnięcie po telefon, a opłaty dodatkowe podobne, to zasilanie konta PayPal nie ma sensu.

W ten sposób nie zauważamy nawet, że nie powinno się tak dziać. PayPal nie jest bankiem i nie oferuje rozbudowanych usług finansowych, tylko skarbonkę na zakupy. Inne portfele walutowe mają niższe opłaty nie dlatego, że wszystkie są podejrzanego pochodzenia lub tak nas lubią, ale dlatego, że ich oferta różni się od ofert banków. PayPal postepuje tak tylko dlatego, że PayPal to brzmi dumnie, ale my niewiele z tego mamy. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni.

Dlaczego warto zamknąć konto PayPal?

Po zasileniu portfela PayPal można mieć wrażenie, że nasze pieniądze przestają być naszą własnością i w tajemniczy sposób stały się majątkiem PayPal. Jeśli akurat chcemy coś kupić, to wszystko jest w porządku. Kiedy kurier do nas dotrze, to dostaniemy coś wartego naszych pieniędzy. Niestety, zakupy internetowe to nie tylko proste wybierz i zapłać.

Wystarczy kilka transakcji i dowiadujemy się, że bez opłat możemy tylko zasilić konto oraz przesłać złotówki do innego użytkownika PayPal. To za mało nawet w przypadku tak prostych działań jak zakupy ołówka. Jeśli przypadkiem się rozmyślimy i chcemy zrobić wypłatę, to tylko na powiązany rachunek bankowy.

Coraz rzadziej ma też znaczenie, w jakim kraju jest kupujący, a w jakim sprzedający. Przydają się więc też przewalutowania. PayPal wszystko to oferuje, ale zapomina, że nic nie stoi w miejscu. Portfeli wirtualnych coraz częściej potrzebujemy do kryptowalut. Na polskim koncie PayPal nie możemy ich umieścić. Są one dostępne tylko na amerykańskich kontach PayPal i to od niedawna.

Choć kryptowaluty nie każdego jeszcze interesują, to za każdym razem, kiedy w grę wchodzą waluty obce, problemy tylko się piętrzą. Możemy zasilić portfel PayPay w dolarach lub euro, ale w drugą stronę to nie zadziała. PayPal nie przeleje nam środków w walucie obcej na konto w polskim banku. Nie ważne, że to z niego zasilaliśmy konto PayPal i zostały nam one zwrócone za zakup, który zakończył się zwrotem. Możemy przeznaczyć własne pieniądze tylko na kolejne wydatki lub zapłacić PayPal za przewalutowanie po nierealnym kursie.

Żadna z konkurencyjnych metod płatności nie doprowadza do tego, że nie możemy w prosty sposób zarządzać swoimi pieniędzmi. Nie wymaga też tak wysokich opłat. PayPal robi bardzo dużo, żeby wmanewrować w nie swoich klientów., a na dodatek im mniej mamy środków, tym problem może być większy.

Przewalutowanie naszych 500 euro przez PayPal bardzo nas zaboli, ale możemy wyczyścić swoje saldo i zamknąć konto. Jeśli mamy drobną kwotę, możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy opłaty są tak duże, że nie ma sensu robić niczego więcej, niż zapomnieć i przestać korzystać z PayPal. Jest to jednak jeden z najgorszych pomysłów. Po roku na naszym koncie pojawi się opłata w wysokości 45 zł i jeśli spowoduje zadłużenie, to jesteśmy w plecy jeszcze więcej, niż zakładaliśmy.

Jak przygotować konto PayPal do zamknięcia?

Pożegnanie się z PayPal wymaga zalogowania do konta w wersji przeglądarkowej. Posługując się aplikacją, możemy tylko się wylogować, a to nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Musimy więc użyć strony www.

Po zalogowaniu warto zrobić rzecz oczywistą: upewnić się, że nie ma na nim żadnych zamrożonych środków, ani niezakończonych transakcji. Żeby proces zamknięcia konta się powiódł, nasze saldo PayPal musi wyglądać w ten sposób:

Saldo konta PayPal, ktore można zamknąć

W przypadku zadłużenia, musimy je spłacić. Jeśli saldo jest dodatnie, powinniśmy przesłać środki na konto poza system PayPal. Opłacalność wypłaty jest zależna od waluty, którą posiadamy.

Jak wypłacić złotówki z konta PayPal?

Złotówki możemy przesłać na konto bankowe powiązane z naszym PayPal. Wypłata taka na dzień dzisiejszy nie generuje żadnych opłat dodatkowych. Trwa jednak do dwóch dni roboczych, więc po zatwierdzeniu wypłaty lepiej poczekać z zamknięciem portfela PayPal, aż pieniądze pojawią się na koncie bankowym.

Jak wypłacić waluty obce z konta PayPal?

Jeśli waluty obce wypłaciimy tak jak złotówki, nie będzie to opłacalne. Nasze środki zostaną uszczuplone o minimum 3%-ową prowizję i przewalutowane po kursie, jaki ustali PayPal. I nie będzie on korzystny:

Różnica kursów dla Euro: kurs oficjalny i kurs stosowany przez PayPal. 25 sierpnia 2021 r.

Dlatego Euro i Funty Brytyjskie lepiej będzie przesłać przekazem międzynarodowym. (PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW) Dolary amerykańskie najtaniej jest przeznaczyć na zakupy lub przelać do portfela zakupowego, z którego istnieje możliwość zwrotu środków na konto bankowe.(PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW)

Konto, które ma zerowe saldo, możemy zamykać. (PRZEJDŹ DO SZCZEGÓŁÓW)

Jak przekazać euro z konta PayPal na polski rachunek bankowy?

Żeby odzyskać środki w euro z polskiego konta PayPal, możemy wykorzystać usługę o nazwie Xoom. Są to tanie przelewy międzynarodowe, które możemy zasilić między innymi środkami zgromadzonymi na koncie PayPal. Nie prześlemy w ten sposób środków na konto w polskim banku, ale konto bankowe z IBAN kraju ze strefy euro zostanie zaakceptowane. Jeśli takiego nie posiadamy, wystarczy nam odpowiedni portfel walutowy, który oferuje numer konta z kodem IBAN ze strefy euro. To jedyne wymaganie i marka portfela nie ma znaczenia. Jeśli już takiego nie posiadamy, możemy aktywować konto Revolut. Ma ono niezbędny komplet opcji i wszystko odbędzie się bez opłat.

Odwiedzamy stronę usługi Xoom lub pobieramy jej aplikację na urządzenie mobilne.

W Xoom musimy się zalogować przy pomocy PayPal. Wybieramy logowanie do konta, na którym ugrzęzły nasze pieniądze.

Zaznaczamy „Bank Deposit"

Xoom ustawi dane nadawcy samodzielnie. Musimy wybrać kraj odbiorcy zgodny z IBAN, którym dysponujemy dla rachunku w euro. Jeśli używamy Revolut, będzie to LT, czyli Litwa.

Wybieramy walutę, którą chcemy przesłać. EU: euro, GBP: funty. Wybraliśmy wcześniej Litwę, więc Xoom wypłaci tylko euro. Jeśli zaznaczymy innną walutę, zapłacimy za przewalutowanie.

Podając kwotę przelewu, musimy odliczyć opłatę, jaką zastosuje Xoom. Jej wysokość sprawdzimy wybierając "Show Xoom fees for this transaction"

Opłaty za przesłanie 21 euro przez Xoom. W omawiayym sposobie bierzemy pod uwagę opcję Bank Account

Chcemy pozbyć się z konta PayPal 21.13 euro, ale opłata będzie wynosiła 0,99 euro. Transakcja musi być na kwotę 20,14 euro (21.13 - 0.99 = 20,14)

Dokładność jest ważna. Jeśli spróbujemy przesłać większą kwotę i nie wystarczy na pobranie prowizji, nie będziemy mogli pobrać środków z PayPal. Jeśli prześlemy za mało, będziemy mieli kłopot przy zamknięciu konta. Reszta środków pozostanie na koncie PayPal, a wydanie kwoty rzędu 30 eurocentów jest trudne i nie wystarczy na wykonanie wypłaty po raz drugi.

Pojawia się nam długa lista dostępnych banków, ale wybieramy inne (other)

W polu "Bank Name" wpisujemy Revolut (lub innego usługodawcy, z którego korzystamy), a w kolejnym polu numer konta zgodnie ze wzorem i przechodzimy dalej.

Podajemy swój polski adres zamieszkania. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym w przypadku dodatkowej weryfikacji

Zatwardzamy i opłacamy pransakcję wybierając PayPal. Pieniądze powinny być w naszym portfelu Revolut następnego dnia roboczego.

Jeśli w następnym kroku chcemy umieścić pieniądze na tradycyjnym koncie bankowym, wystarczy przelew. Revolut, ani żaden sensowny usługodawca nie dyskutuje z tym, w jakiej walucie i gdzie ma przesłać nasze własne pieniądze. Nie zrobi tylko tego, czego fizycznie nie może, czyli nie obsluguje polskiego rynku lub miałby przesłać euro na konto złotówkowe. W przypadku Revolut wypłaty na polski rachunek bankowy są dostępne, a jeśli dysponujemy tylko kontem złotówkowym sytuacji, możemy zachować środki na koncie Revolut lub przewalutować euro. Kurs będzie przyzwoity i nie pojawią się opłaty dodatkowe.

Jak wypłacić funty brytyjskie z konta PayPal na polski rachunek bankowy?

W przypadku funtów postępujemy analogicznie do tego, jak przesłamy euro z konta PayPal.

Różnice pojawią się tylko w kilku miejscach:

Pieniądze przesyłamy do Wielkiej Brytanii, a nie na Litwę.

Inny też będzie format danych konta do wpłaty. Brytyjczycy nie stosują liter charakterystycznych dla kodów IBAN. Do wpłaty przez Xoom musimy podać konto składające się z 8 cyfr (np. 57825621) i numer rozliczeniowy w formacie XX-XX-XX (np. 04-00-01). Opłata za transfer funtów też będzie się różnić od tej, którą uiszczamy w euro. Będzie drożej, ale i tak opłacalnie w porównanu z przewalutowaniem PayPal. W przypadku 47,85 funtów wyniosła 1.99:

Rozliczenie transakcji w funtach ze środów PayPal przez Xoom

Czy są jakieś ograniczenia w korzystaniu z usługi Xoom?

Odzyskanie środków w walutach obcych może być używane na co dzień. Wystarczy jednak zmiana cenników PayPal i może okazać się, że w przyszłości wykonanie transferu środków przy pomocy usługi Xoom nie będzie opłacalne. Nie uda się nam też przy jego pomocy przesłać bez wysokich opłat dolarów amerykańskich.

Jak z konta PayPal wypłacić dolary amerykańskie?

Odzyskanie dolarów amerykańskich z PayPal jest największym wyzwaniem. Jeśli przekazujemy środki w tej walucie z polskiego konta PayPal, musimy liczyć się z prowizją. Wynosi ona niewiele, bo 1% i nie może przekroczyć 10 USD. Jeśli jednak będzie potrzebne przewalutowanie, to stracimy na tej operacji dużo więcej.

Obejść ten problem możemy na dwa sposoby:

1. Portfel wirtualny, który może zostać zasilony płatnością PayPal w USD.

Idealnie nadają się do przesłania dolarów amerykańskich porfele internetowych kantorów, w których przy okazji możemy wymienić dolary na złotówki lub inną przydatną nam walutę. Wystarczy, że można dodać do nich środki z PayPal. Możemy też użyć swojego konta w niektórych sklepach internetowych. Przed przesłaniem dolarów z konta PayPal, należy tylko się upewnić, że będziemy mogli odzyskać środki na inne konto bankowe i czy ta czynność nie jest zabroniona przez regulamin sklepu.

Patent ten nie będzie kompletnie bezpłatny i na ewentualne prowizje od wypłat oraz wymian walut trzeba zwracać uwagę. Musimy też zastosować go rozsądnie. Jeśli na naszym koncie w sklepie ze spinaczami pojawi się nagle kilka tysięcy dolarów i zniknie następnego dnia, może być to dziwne i różnie potraktowane. Mało jednak prawdopodobne, że opłaty, jakie poniesiemy, będą tak wysokie jak na PayPal, a gorszego kursu musielibyśmy długo szukać.

2. Założenie dodatkowego konta PayPal z rezydencją w USA.

Sposób ten jest popularny, ale ma kilka poważnych wad. Trzeba zaplanować transfer z kalkulatorem pod ręką, a i tak coś może się źle złożyć. Nie ominiemy też wszystkich opłat i polecam go tylko w ostateczności. Wiele nie oszczędzimy, a czekają nas alpejskie kombinacje. Ścieżka, jaką muszą przejść nasze pieniądze, jest zawiła:

polskie konto PayPal – amerykańskie konto PayPal – pośrednik obsługujący transakcje USA / Polska – polski rachunek bankowy

Najprostsze jest założenie amerykańskiego konta PayPal. Wystarczy nam do tego VPN (lub wycieczka do Stanów Zjednoczonnych), e-mail, nasze dane osobowe i polski adres zamieszkania. Jedyny słaby punkt, to numer telefonu: musi uwzględniać kierunkowy do USA. Możemy podać losowe cyfry, ale konta i transakcje bywają szczegółowo weryfikowane. Mało prawdopodobne, żeby brak numeru telefonu był dużym problemem, ale możemy mieć pecha i wszystko się przedłuży.

Kiedy nasze środki są już na amerykańskim koncie PayPal, musimy przesłać je na konto w amerykańskim banku. Jeśli takie posiadamy, wystarczy zrobić wypłatę. Do Polski sprowadzamy je tak jak wszystko inne, co na nim miewamy.Zamiast tradycyjnego konta, możemy też użyć międzynarodowego portfela walutowego, który zaoferuje nam amerykański numer konta bankowego. Mus być też to usługa, która wypłaca środki w dolarach na polski rachunek bankowy lub uczciwie je przewalutuje i wypłacić nam złotówki.

Obecnie wszystkie te warunki zaproponuje nam portfel wielowalutowy Wise. Prowizje są o połowę niższe, niż w przypadku PayPal, a wymiany walut mają przyzwoite kursy. Pozostali europejscy usługodawcy rzadko oferują odpowiednie opcje lub są one dodatkowo płatne. Być może amerykański rynek finansowy ma dla nas coś odpowiedniego, ale mało prawdopodobne, że będzie taniej.

Ostatecznie możemy na tym sposobie wcale dużo nie oszczędzić i stracić trochę nerwów. Wszystkie operacje mogą potrwać kilka dni i jakieś prowizje się pojawią. Samo przesłanie środków z polskiego konta PayPal na amerykańskie będzie wiązało się z opłatą. Nie ma znaczenia, że pieniądze nie opuszczają systemu PayPal i nie korzystamy z przewalutowania. Ważny też jest pośrednik, który przyjmie wpłatę w Stanach i prześle nam na rachunek w Polsce. On też sobie za to policzy.

Jak zamknąć konto PayPal z zerowym saldem?

Jeśli nasze saldo jest zerowe, możemy też odpiąć od konta karty i rachunki bankowe. Jest to jednak działanie opcjonalne. PayPal i tak będzie przechowywał te dane przez kolejnych 10 lat, a zamknięte konto jest jak martwe. Jeśli będziemy kiedyś chcieli ponownie korzystać z tej usługi, musimy założyć nowe konto, ale możemy użyć tego samego adresu e-mail i powiązać te same karty i konta.

Przechodzimy do menu oznaczonego znakiem zębatki (prawy górny róg), a następnie do opcji konta. Tam znajdziemy funkcję: zamknij konto.

Widok konta PayPal, do którego trzeba dotrzeć, żeby zamknąć konto

Potwierdzamy i zrobione. Nasza przygoda z PayPal dobiegła końca.