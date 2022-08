Perseidy to słynny deszcz meteorów, którego doskonała widoczność kojarzy się z długim sierpniowym weekendem. Dlaczego w tym roku warto przeczekać ich kumulację i spojrzeć w Gwiazdozbiór Perseusza tydzień później?

Perseidy widoczne są na nocnym niebie od połowy lipca, a kumulacja zjawiska następuje między 9 a 14 sierpnia. W tym roku szczyt ich aktywności przypada w pierwszą noc długiego weekendu. Dlaczego to dobra pora na podziwianie mżawki, a nie deszczu meteorów?

Kiedy przypada szczyt Perseidów w 2022 roku?

Meteory z roju Perseidów sporadycznie przecinają nocne niebo już od kilkunastu dni. Najwięcej ich rozświetlić powinno mrok w nocy z 12 na 13 sierpnia. Podczas kumulacji zjawiska obserwacja nie wymaga szczególnych przygotowań. Przydaje się brak zachmurzenia i oddalenie od świateł miasta.

Oprócz tego wystarczy skierować spojrzenie w stronę Drogi Mlecznej. To wzdłuż niej, pomiędzy Gwiazdozbiorami Kasjopei i Andromedy, rozciąga się Gwiazdozbiór Perseusza i wyznacza on kierunek, z którego Perseidy zmierzają w stronę Ziemi.

Gwizadozbiory Perseusza i Kasjopei na nocnym niebie. Źródło: Wikimedia

Dlaczego Księżyc odbierze nam widok na spadające gwiazdy?

W tym roku nie będzie jednak szans na wyjątkowe fajerwerki w wykonaniu meteorów z roju Perseidów. Największa ich aktywność zbiega się w czasie z pełnią Księżyca.

Ominąć jego blask będzie trudno nawet w górskich kotlinach. Wschód Księżyca prognozowany jest na 20:52 12 sierpnia, a zachód na 6:33 13 sierpnia. Najwyżej na nieboskłonie pojawi się on około 1:30 13 sierpnia.

W ten sposób na całej półkuli północnej widoczność spadających gwiazd w szczycie Perseidów obniży się tak bardzo, że nieświadomy obserwator może je przegapić. Księżyc w pełni zmniejszy ich widoczność do 10 - 20 na godzinę, podczas gdy w bezchmurną noc ich kumulacji, powinniśmy dostrzegać co najmniej jeden spadający meteor na minutę (50 – 60 na godzinę).

Perseidy 2022. Kiedy jest najlepszy moment na obserwacje?

Księżyc osiągnął I kwadrę 5 sierpnia i dąży do pełni. Obecnie Perseidów co noc jest coraz więcej, ale blask księżycowej tarczy nie będzie im przeszkadzał jeszcze tylko przez trzy noce. Zapolować na ich deszcz warto dopiero po pełni. Perseidy znikną z nocnego nieba 1 września, ale wyraźnie słabnąć zaczną dopiero w nocy z 21 na 22 sierpnia. Jeśli zachmurzenie sobie odpuści, to ciekawiej na niebie będzie w tydzień po maksimum roju Perseidów.

Żródła: timeanddate.com, NASA, inf. własne