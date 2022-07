Najlepsza darmowa aplikacja pogodowa na telefon w 2022 roku może się przydać. Upały latem, śnieg, oblodzenie i mróz zimą, a do tego mocny wiatr, grad mgła i deszcz. Lepiej sprawdzić jaka jest prognoza pogody, zanim wyjdziemy z domu lub wyjedziemy w trasę. Ranking

Aplikacja pogoda - te programy warto pobrać

Pogoda w telefonie przydaje się na wakacjach, w pracy i na co dzień. Internet w smartfonie daje nam ciągły dostęp do prognozy pogody z różnych źródeł. Pytanie tylko jaką aplikację pogodową wybrać? Poniżej znajdziesz najlepsze darmowe aplikacje pogodowe na Androida.

Pogoda na Androida - oto najlepsze aplikacje:

Meteo ICM - lekka, prosta i darmowa aplikacja pogodowa

Foreca - pogoda z powiadomieniami na telefonie

Flowx - wiele danych na jednej mapie pogodowej

Windy - czytelna mapa pogody na telefon

AccuWeather - jakość powietrza i pogoda za darmo

Dobra prognoza na telefon jest o wiele wygodniejsza od ręcznego wyszukiwania informacji w Internecie lub czekania na odpowiedni serwis w radiu lub telewizji. Wystarczy nawet tani telefon z podstawowym pakietem internetowym, by na na bieżąco wyświetlać aktualne warunki atmosferyczne lub prognozę na kilka dni, a także otrzymywać ostrzeżenia o nagłych zjawiskach pogodowych - np. oblodzeniu zimą, mgle jesienią lub silnym wietrze, upałach i pyłkach latem. Przyda się każdemu z nas, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy w trasę lub mamy pracę uzależnioną od warunków panujących na zewnątrz.

Poniższe aplikacje różnią się od siebie funkcjonalnością, wyglądem, widżetami i prostotą obsługi. Warto zaznaczyć, że darmowe aplikacje pogodowe często wyświetlają reklamy.

Meteo ICM - prosta darmowa prognoza pogody

Wydawca: Szymon Dyja

Na początek coś ultra prostego, ale zaskakujaco precyzyjnego. Meteo ICm to lekka i szybka aplikacja pogodowa, z którą poradzą sobie nawet słabsze smartfony z Androidem. Wyświetla lubianą i godną zaufania numeryczną prognozę pogody ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Tutaj nie znajdziemy absolutnie żadnych wodotrysków, wyłącznie rzetelne i wiarygodne prognozy, zaprezentowane w postaci wykresów. Na początku mogą one odrzucać, bo wydają się zbyt trudne i niezrozumiałe, ale wystarczy raz poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi, a będziemy mieć stały dostęp do szczegółowej i sprawdzającej się prognozy na 3 dni. Wadą jest mniejsza liczba obsługiwanych miast i brak widżetów, ale zaletą jest precyzja danych i szybkość działania.

Foreca - najlepsza aplikacja pogodowa z powiadomieniami

Wydawca: Foreca

Foreca ma kilka dużych zalet. Po pierwsze na ekranie głównym w bardzo czytelny sposób prezentuje prognozę pogody na 10 dni. Po dotknięciu danego dnia można szybko zobaczyć szczegóły w danej godzinie, wliczając w to nie tylko temperaturę, ale też zachmurzenie, wiatr, indeks UV i prawdopodobieństwo opadów. Po drugie świetne jest to, że wyświetlane dane można zmienić. Zamiast deszczu chcesz mieć siłę wiatru? Bez problemu! Dotykasz ikony z kroplami i zmieniasz ją na wiatr. Po trzecie Foreca może pokazywać powiadomienia o prognozowanych opadach w Twojej lokalizacji, a także ostrzeżenia o załamaniu pogody. Ma też sporo przydatnych opcji w ustawieniach. Wadą jest to, że wyświetla od czasu do czasu pełnoekranowe reklamy.

Flowx - wiele danych na jednej mapie pogodowej

Wydawca: Flowx Weather App

Kolejną ciekawą prognozą pogody na telefon jest aplikacja Flowx. Jej największą siłą jest łatwe wyświetlanie wielu różnych danych na jednej mapie. Standardowo pokazuje opady, ale dotykając małych ikon na dole można do tej samej mapy dołożyć zachmurzenie, kierunek wiatru, prędkość wiatru, albo temperaturę, ciśnienie, a nawet wysokość fal, a nawet dane dotyczące smogu. Drugą ważną zaletą jest łatwe przesuwanie osi czasu - wystarczy wykonać lekki gest palcem po ekranie w prawo, by błyskawicznie sprawdzić (wraz z animacjami) prognozę na kolejne dni i noce.

Windy - czytelna mapa pogody na telefon

Wydawca: Windyty SE

​​Siłą aplikacji Windy jest czytelność. Tutaj mamy czystą mapę niemal na całym wyświetlaczu, z małym paskiem czasu na dole oraz ikonami opcji po prawej stronie. Niech Was jednak nie zmyli ten minimalizm, bo aplikacja ma sporo ciekawych opcji. Po dotknięciu wybranej miejscowości na dole wyświetli się szczegółowa prognoza, obejmująca temperaturę, deszcz, wiatr, porywy wiatru i kierunek, a wszystko to na osi czasu z podziałem na godziny i dni. Dane można dostosowywać do swoich potrzeb (np. zmieniać jednostki). Ponadto dotykając czerwonego paska na dole można jeszcze zmienić model prognozowania pogody, a nawet porównać kilka modeli ze sobą. Windy może również wyświetlić dane na temat promieniowania lub pożarów w Twojej okolicy. To bardzo zaawansowana, ale czytelna i użyteczna aplikacja pogody.

AccuWeather - jakość powietrza i pogoda za darmo

Wydawca: AccuWeather

AccuWeather to bardzo popularna, dobra i precyzyjna prognoza pogody dostępna za darmo na Androida. Miliony, a według producenta wręcz miliardy osób korzystają z niej od lat w wielu różnych językach i na wielu urządzeniach. Prezentuje informacje pogodowe na dany dzień, prognozę na najbliższe dwa tygodnie (a nawet dłużej) oraz prognozę godzinową. Informuje o potencjalnych zagrożeniach (ekstremalne zjawiska pogodowe), czerpiąc dane z polskiego IMGW. Integruje się z górnym, wysuwanym menu powiadomień w systemie Android oraz oferuje widżety, które można dodać do pulpitu. Dostępny jest zarówno motyw ciemny i jasny. Warto dodać, że AccuWeather to źródło prognozy pogody, a nie tylko nakładka graficzna. Z tego źródła korzysta wiele innych aplikacji.

Darmowa pogoda na telefon - pewnie już ją masz

Na koniec chcę przypomnieć, że większość telefonów ma już wbudowane aplikacje lub widżety z prognozą pogody. Najczęściej należą one do pakietu Google lub stanowią część nakładki graficznej w telefonach Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei i innych. Być może nie musisz instalować żadnych innych aplikacji. Po prostu skorzystaj z tego, co już masz. Możesz też powiedzieć do Asystenta Google hasło "Pogoda" i zapewne poda Ci dość dokładną prognozę.