Przełom sierpnia i września to dla firmy TP Vision okazja, by pochwalić się ostatnimi przełomami ze swojego portfolio. Poznaj nowe soundbary oraz telewizory: Philips OLED+907 i OLED+937.

Nowe telewizory Philips – jasne OLED-y i efektowny Ambilight

O modelu Philips OLED+937 słyszeliśmy już dobre dwa tygodnie temu, kiedy stowarzyszenie EISA uznało go za najlepszy telewizor 2022-2023 do kina domowego. Dopiero teraz jednak producent oficjalnie go zaprezentował i przedstawił kluczowe szczegóły. Dzięki temu jeszcze lepiej rozumiemy wybór wspomnianego jury.

Przede wszystkim model 937 jest wyposażony w panel OLED EX firmy LG Display. To rozwiązanie, które cechuje się zdecydowanie większą jasnością – w tym przypadku sięgać ma ona aż 1300 nitów, co powinno przełożyć się na imponujące efekty HDR, szczególnie, że Philips dorzuca jeszcze funkcję optymalizacji treści pod tym kątem w systemie klatka-po-klatce.



Tak wygląda telewizor Philips OLED+937.

Philips OLED+937 to także najnowsza generacja cenionego w branży procesora P5 – teraz, dzięki pomocy sztucznej inteligencji ma optymalizować obraz jeszcze skuteczniej. To też wreszcie system Android TV 11, Ambilight nowej generacji (z diodami sterowanymi indywidualnie, a nie grupowo) oraz funkcje dla graczy (na czele z VRR i FreeSync Premium). Wisienką na torcie jest dostarczony przez Bowers & Wilkins zintegrowany system audio w formacie 5.1.2 o mocy 95 W.

Bardzo zbliżoną specyfikację ma drugi z dopiero co pokazanych telewizorów, mianowicie Philips OLED+907. Podstawową różnicę widać w systemie audio – tutaj są to 3.1-kanałowe głośniki o mocy 80 W, co wciąż brzmi jednak lepiej niż dobrze. Ten model dostępny będzie w rozmiarach 48, 55 i 65 cali, a OLED+937 – w rozmiarach 65 i 77 cali. Premiera w październiku, ale ceny pozostają nieznane.



A to już Philips OLED+907.

Nowe soundbary Philips na rok 2022

Wspomniane wyżej telewizory mają na tyle dobre głośniki, że powinno obejść się bez dodatkowego soundbara. Niemniej jednak Philips przygotował też kilka takich urządzeń i pochwalił się nimi podczas konferencji w Berlinie.

Najważniejszy bez wątpienia jest tu Philips Fidelio Home Sound, będący zintegrowanym systemem kina domowego w formacie 7.1.2. Na zestaw składają się: soundbar FB1, subwoofer FW1 oraz głośniki satelitarne FS1. Szczególnie te ostatnie zasługują na uwagę – ze względu na wysokiej klasy przetworniki, wiele trybów działania oraz podświetlenie LED, synchronizujące się z systemem Ambilight. Cały zestaw dobrze radzi sobie ponadto z przetwarzaniem dźwięku w jakości 24-bit/192 kHz i oferowaniem efektów przestrzennych.



Głośnik Philips Fidelio FS1 na tle zestawu Philips Fidelio Home Sound.

Zaprezentowano także cztery modele z niższej i średniej półki cenowej, dzięki którym każdy ma być w stanie wnieść nieco dźwiękowej jakości do swojego salonu lub pokoju. Te nowe soundbary to:

Philips B7207 – system 2.1 o mocy 520 W – za 1099 zł

– system 2.1 o mocy 520 W – za 1099 zł Philips B7807 – system 3.1 o mocy 620 W z Dolby Atmos – za 1999 zł

– system 3.1 o mocy 620 W z Dolby Atmos – za 1999 zł Philips B8507 – system 3.1 o mocy 600 W z Dolby Atmos i DTS Play-Fi – za 2199 zł

– system 3.1 o mocy 600 W z Dolby Atmos i DTS Play-Fi – za 2199 zł Philips B8907 – system 3.1.2 o mocy 720 W z Dolby Atmos i DTS Play-Fi – za 2799 zł

Wszystkie te nowe soundbary trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Źródło: TP Vision / Philips