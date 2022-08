Philips OLED807 to najnowszy członek rodziny OLED-owych telewizorów tej marki. Wykorzystuje panel nowej generacji, a na tym jego atuty wcale się nie kończą.

Philips OLED807: jaśniejszy i sprytniejszy telewizor OLED

Nowy panel OLED-EX z fabryki LG Display umożliwia uzyskanie jasności wyższej nawet o 30 procent. Taką właśnie technologię wykorzystano w telewizorze Philips OLED807, który oficjalnie trafił już do sprzedaży w Polsce. Do tego wyświetlacza producent dorzuca jeszcze najnowszą wersję procesora P5 AI, który dzięki sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym optymalizuje obraz tak, by prezentował się zawsze bez zarzutu.

Philips OLED807 obsługuje wszystkie kluczowe formaty HDR, w tym Dolby Vision i HDR10+ Adaptive. Ma też specjalne tryby odtwarzania, takie jak Filmmaker Mode (wyłączający wszelkie ulepszenia) czy Crystal Clear (zwiększający ostrość i intensywność kolorów). Obsługa IMAX Enhanced to przysłowiowa wisienka na torcie, czyniąca z tego modelu dobry wybór dla kinomaniaków.

Ale nie tylko dla nich – Philips OLED807 ma też sporo do zaoferowania graczom. Oprócz niskiego input lagu to między innymi gniazda HDMI 2.1 z przesyłem 48 Gb/s, dynamicznie regulowana częstotliwość odświeżania (w zakresie 40 – 120 Hz), tryby G-Sync i FreeSync Premium oraz specjalny panel gamingowy.

Dobry obraz, dobry dźwięk, a i funkcjonalność bez zarzutu

120-hercowy panel i żywe kolory docenić powinni również kibice. Niezależnie zaś od tego, co akurat będzie się oglądać, 2.1-kanałowy system audio o mocy 70 W stanowi świetne uzupełnienie zestawu. Jeśli natomiast chodzi o funkcjonalność, to dba o nią przede wszystkim system Android TV w wersji 11. Zapewnia on dostęp do wszystkich popularnych aplikacji streamingowych i gwarantuje intuicyjną obsługę, także głosową.

Nowy Philips OLED807 to także ulepszona technologia Ambilight. Zamiast grupowania diod, każda z nich jest sterowana indywidualnie. W efekcie podświetlenie jeszcze lepiej dostosowuje się do obrazu na ekranie i zapewnia jeszcze lepsze wrażenia wizualne. W tym konkretnym modelu zastosowano ponadto system czterostronny. Dopełnieniem całości jest pilot z podświetlany przyciskami.

Ile kosztuje telewizor Philips OLED807? Cena

Producent przygotował cztery wersje rozmiarowe swojego nowego telewizora. Ile sobie za nie życzy?

48-calowy Philips 48OLED807 – 6799 zł

55-calowy Philips 55OLED807 – 7999 zł

65-calowy Philips 65OLED807 – 10 999 zł

77-calowy Philips 77OLED807 – 18 999 zł

Źródło: TP Vision