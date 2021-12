Czując na plecach oddech rywali kombinujących z miniLED-ami i microLED-ami, LG Display udoskonala swoje OLED-y, eliminując jeden z ich największych problemów.

Panele OLED będą jaśniejsze, dzięki technologii EX

Wyświetlacze OLED nie mają sobie równych, gdy chodzi o głębię czerni czy współczynnik kontrastu. Przegrywają jednak z tradycyjnymi LED-ami na polu jasności. Nowa technologia OLED EX ma pozwolić na skrócenie dystansu, choć o dogonieniu mowy być nie może.

Aktualnie telewizory LCD jak najbardziej są w stanie zaoferować jasność na poziomie 2000 nitów. Dla porównania: w przypadku OLED-ów wartość ta oscyluje raczej wokół 500 (może 600) nitów. Dzięki technologii EX jasność będzie wyższa o około 30 procent, co oznacza naprawdę spory wzrost i powinno przełożyć się między innymi na bardziej przekonujące efekty HDR.

W czym tkwi sekret technologii EX?

Za wyższą jasność odpowiadają przede wszystkim deuterowe komponenty, które „pozwalają wyświetlaczowi emitować jaśniejsze światło przy zachowaniu wysokiej efektywności przez długi czas”, jak podaje producent. W naturze nie występuje zbyt wiele deuteru, ale firmie LG Display udało się opracować efektywny sposób jego ekstrakcji z wody.

EX – to skrót od Evolution & eXperience – pozwoli również osiągnąć wyższy kontrast i lepsze kolory. To efekt zastosowania algorytmów, wykorzystujących technologię uczenia maszynowego. Dzięki niej wyświetlacz lepiej rozumie przedstawiany obraz i potrafi precyzyjnie dobrać ilość dostarczanej energii do każdej z diod.

Na tym wciąż nie koniec, bo technologia EX pozwoliła także na odchudzenie już i tak smukłych telewizorów. W przypadku 65-calowych modeli grubość ramki zmniejszy się z 6 do 4 mm.

Produkcja ruszy już w przyszłym roku

Nowa technologia jest już właściwie gotowa, dlatego też produkcja telewizorów z wyświetlaczami EX powinna wystartować już w pierwszej połowie przyszłego roku. To najwyższy czas, bo producenci coraz częściej decydują się na stosowanie paneli miniLED i microLED, które stanowią realną alternatywę dla OLED-ów.

Źródło: LG Display. Engadget, informacja własna