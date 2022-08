EISA przedstawiła najlepsze telewizory na rynku – to wyniki głosowania ekspertów z prawie 30 krajów, w tym Polski.

Najlepszy telewizor 2022/2023 – EISA podała wyniki

Znamy już oficjalne wyniki konkursu na najlepsze telewizory przełomu 2022-2023. Branżowi eksperci z prawie 30 krajów, wchodzący w skład jury EISA, wybrali najlepsze ich zdaniem urządzenia w kilku różnych kategoriach.

Trzy nagrody dla Philipsa, w tym: za najlepszy telewizor do kina domowego

Za najlepszy telewizor do kina domowego uznany został Philips 65OLED+937. Trudno to zweryfikować, bo model ten nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Jury miało jednak argumenty – to między innymi flagowy, nieprzeciętnie jasny panel OLED: EX Royal, zintegrowany system audio w formacie 5.1.2 czy też elegancki design.

Firma TP Vision otrzymała także dwa inne wyróżnienia: Philips 8807 zgarnął tytuł najlepszego telewizora rodzinnego, a Philips 55OLED807 – najbardziej opłacalnego telewizora OLED. Z kolei za najbardziej opłacalny telewizor LCD uznany został TCL 55C735 (z technologią QLED i panelem 144 Hz).

Najlepszy telewizor dla gracza oraz perełki z segmentu premium

Zdaniem jurorów na miano najlepszego telewizora dla graczy zasłużył LG OLED42C2, a więc najmniejszy z tegorocznych OLED-ów w ofercie LG. Seria ta co roku udowadnia, że ma wiele do zaoferowania miłośnikom i nie inaczej jest w tym roku: od głębokiej czerni i ultrawysokiego kontrastu, po niski input lag i dodatkowe funkcje upłynniania ruchu. Zresztą w ubiegłym roku także to do reprezentanta tej serii trafiła nagroda.

Kolejne trzy statuetki trafiły do telewizorów z wyższej półki cenowej: według EISA najlepszy telewizor OLED z segmentu premium to Sony XR-65A95K (z samsungowym panelem QD-OLED), najlepszy telewizor LCD z segmentu premium to Hisense 65U8HQ (ze 160-strefowym systemem lokalnego ściemniania), a najlepszy telewizor Mini LED z segmentu premium to TCL 65C835.

Najlepszy sprzęt RTV – nagrody EISA 2022-2023

Na koniec spójrzmy jeszcze na pozostałe nagrody EISA Awards 2022-2023 z kategorii RTV:

najlepszy projektor gamingowy: BenQ X3000i

najlepszy projektor ultrakrótkoogniskowy: XGIMI Aura

najlepszy projektor do kina domowego: Epson EH-LS12000B

najlepszy projektor mobilny: Philips GoPix 1

najlepszy odtwarzacz multimedialny: Zidoo NEO S

najlepszy soundbar z segmentu premium: Devialet Dione

najbardziej opłacalny soundbar: TCL C935U

najlepszy soundbar kompaktowy: Polk Audio MagniFi Mini AX

najlepszy soundbar zintegrowany: Philips Fielio FB1

najlepszy soundbar do kina domowego: Hisense U5120GW

najlepszy system kina domowego: Loewe klang system

najlepszy odbiornik AV do kina domowego: Denon AVR-X1700H

najlepszy subwoofer do kina domowego: Perlisten D215s

najlepszy głośnik: Perlisten S

najlepszy głośnik stojący: Paradigm Founder 120H

najlepszy bezprzewodowy głośnik stojący: KEF LS60 Wireless

najlepszy bezprzewodowy głośnik ścienny: System Audio legend 7.2 silverback

najlepszy głośnik all-in-one: Sonus faber Omnia

najlepszy system stereo z segmentu premium: MOON Voice 22 & ACE

najbardziej opłacalny system głośników bezprzewodowych: SVS Prime Wireless Pro Powered Speakers

najlepszy streamer: Primo NP5 Prisma MK2

najlepszy wzmacniacz streamingowy: Raksan Attessa

najlepszy smart wzmacniacz: Marantz Model 40n

najlepszy wzmacniacz słuchawkowy: Ferrym Audio OOR

najlepszy wzmacniacz do kina domowego: Trinnov Amplitude16

najlepszy wzmacniacz: Primore A35.8

najlepszy procesor kina domowego: Anthem AVM90

najbardziej opłacalny system stereo: Denon PMA-900HNE & DCD-900NE

najlepszy system stereo: Rotel RA-600 & DT-6000

najlepszy system słuchawkowy: EarMen CH-Amp, Tradutto & Staccato

najlepszy system winylowy: Pr-Ject X2 2 & Phono Box S3 B

najlepszy gramofon: Thorens RD 1500

najbardziej opłacalny gramofon: Argon Audio TT-4

najlepszy przetwornik analogowo-cyfrowy: Musical Fidelity M6x DAC

najlepszy mobilny przetwornik analogowo-cyfrowy: iFi Audio xDSD Gryphon

najlepszy głośnik mobilny: JBL Flip 6

najlepsze słuchawki z segmentu premium: Meze Audio Elite

najlepsze słuchawki bezprzewodowe: Sony WH-1000XM5

Źródło: EISA. Na zdjęciu głównym: Sony XR-65A95K (Sony).