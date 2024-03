Play przeciera szlaki. Tak taniej oferty 5G jeszcze nie było

Play szczyci się wprowadzeniem "najtańszego w Polsce abonamentu 5G ze smartfonem 5G". Przyjrzyjmy się tej ofercie.

Nowy abonament 5G wyceniony został na 60 zł miesięcznie, oczywiście po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe. W pakiecie użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz 15 GB internetu.

Do oferty za 1 zł można dobrać jeden z trzech smartfonów:

Samsung Galaxy A15 5G

Motorola Moto G34 5G

Xiaomi Redmi 12 5G

Czy to się opłaca? Sumaryczny koszt całej oferty po 2 latach to 1441 zł. Najtańszy model z tej trójki - Moto G34 5G - kosztuje w sklepie sieci Play 699 zł. Po odliczeniu ceny smartfonu, wychodzi na to, że realny koszt samych usług to niespełna 27 zł/miesięcznie, co jest ceną przyzwoitą jak na abonament 5G. Kwota ta jest jeszcze niższa w przypadku samsunga i xiaomi, które na wolnym rynku kosztują ok. 1000 zł.

Kompromisem jest jednak paczka danych o wielkości zaledwie 15 GB. Tak naprawdę 5G pokazuje pazur, gdy użytkownik pobiera dużo danych lub intensywnie korzysta z zasobożernych usług jak granie w chmurze, a taka ilość nie pozwoli na przesadne szaleństwa. Z drugiej jednak strony nawet jeśli ktoś pobiera mało danych, to zawsze lepiej pobierać je przez 5G, prawda? Zwłaszcza że od stycznia jest to prawdziwe 5G.