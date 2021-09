Wybieramy plecak dla studenta. Choć to nie laptop jest najważniejszy, to mimo wszystko przenośny komputer musi zmieścić się w środku i być odpowiednio chroniony.

Plecak dla studenta nie musi być superpojemny. Na pewno jednak w środku muszą zmieścić się: zeszyty i książki, podstawowe przybory, a także jakieś śniadanie i butelka z piciem. Studencki plecak powinien też zapewniać bezpieczną przestrzeń do przechowywania laptopa, słuchawek i powerbanka – kilka takich właśnie chcielibyśmy ci dzisiaj polecić. Podzieliliśmy je według rozmiarów – wybierz coś, co będzie pasować do twoich potrzeb.

Duży plecak na laptopa 17 cali

Jeśli masz dużego, 17-calowego laptopa, to wybór wcale nie jest taki duży. Niemniej jednak możesz znaleźć coś dla siebie – jak chociażby Genesis Pallad 500. Promowany jako „profesjonalny plecak dla gracza” model ma aż 4 komory główne i jest wykonany z materiału odpornego na wodę. Dzięki temu możesz bezpiecznie przenosić w nim laptopa i inne akcesoria, nawet wtedy gdy pada deszcz. Atutem są też dodatkowe kieszenie na drobiazgi.

Jeżeli jednak szukasz czegoś o bardziej stonowanym wyglądzie, to być może zainteresuje cię At Work 17,3" z oferty Samsonite / American Tourister. Specjalna przegródka na laptopa jest wyściełana, aby zapewnić mu bezpieczeństwo. Jest także dodatkowa kieszeń na tablet oraz komory, w których pomieścisz inne przedmioty – czy to elektroniczne akcesoria, czy też rzeczy potrzebne do nauki. To zdecydowanie godny polecania plecak.

Mały plecak na laptopa 14/13 cali

W przypadku mniejszego laptopa możesz postawić na mniejszy plecak, który może i pomieści nieco mniej, ale na dłuższą metę poruszanie się z nim może być znacznie wygodniejsze. Dla 14-calowego (lub 13-calowego) komputera idealny będzie mniejszy wariant modelu, o którym wspominaliśmy przed chwilą, a więc At Work 14,1". Równie dobrze się prezentuje, jest równie wytrzymały, a przy tym – jak już wiesz – bardzo wygodny.

Uniwersalny plecak na laptopa 15 cali

Nie jest wielkim zaskoczeniem, że najczęściej spotykane, bo też najbardziej uniwersalne, są plecaki na 15-calowe laptopy. I tutaj już wybór jest naprawdę duży: od codziennych, przez biznesowe aż po gamingowe modele.

Świetną opcją na co dzień – a więc i na studia – jest HP Commuter. Ma bardzo stonowany wygląd i jedną główną komorę o dość dużej pojemności. Rozmieszczenie przedmiotów i bezpieczną przestrzeń dla nich zapewniają dodatkowe kieszenie. Plecak jest wodoodporny zarówno od góry, jak i od spodu, więc położenie go na mokrej podłodze nie będzie stanowić problemu. Plusem są też odblaski, dzięki którym będzie cię dobrze widać na drodze.

Ciekawym plecakiem jest też Targus Geolite Plus. Wyróżnia się szerokimi szelkami oraz tym, że jest miękki i lekki, a równocześnie odporny na różne niesprzyjające warunki pogodowe. Tobie więc zapewnia odpowiedni komfort, a pozostawionym w środku urządzeniom i akcesoriom – ochronę na wysokim poziomie. Producent jest ponadto tak pewny niezawodności, że oferuje dożywotnią gwarancję.

Z myślą o graczach natomiast powstał HP OMEN Transceptor. Wysokiej jakości materiały, dzięki którym plecak jest wytrzymały i wygodny, to spory atut tego plecaka, ale nie mniej ważne jest dobrze rozplanowane wnętrze. Znajdują się tam specjalne strefy na poszczególne akcesoria, w tym także strefy szybkiego dostępu do najważniejszych przedmiotów. Jest też specjalny otwór na przewód, dzięki temu smartfon czy powerbank może pozostawać w środku plecaka.

Alternatywa: torba na laptopa

Alternatywą dla plecaka może być torba na laptopa. Upewnij się tylko, że ma pasek na ramię, inaczej będziesz mieć zajętą rękę. Wybór jest szeroki, ale wspomnimy tylko o trzech przykładach. Polecamy mianowicie uniwersalny i stosunkowo tani ASUS Nereus Carry Bag, duży i pojemny HP Value Topload oraz elegancki i kierowany do posiadaczy mniejszych laptopów Hama Florenz.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.