Lada dzień rozpoczyna się nowy rok szkolny, a niewiele później – nowy rok akademicki. Jakie są najważniejsze produkty elektroniczne, w jakie warto się na tę okazję wyposażyć. Odpowiadamy!

Jeżeli właśnie przygotowujesz się do nowego roku szkolnego czy też akademickiego, to koniecznie zajrzyj do BTS-owego pasażu w sklepie Komputronik, gdzie czekają na Ciebie atrakcyjne promocje (z rabatami sięgającymi 75%), raty z odroczeniem spłaty i usługi dodatkowe, takie jak konfiguracja komputera, zabezpieczenie ekranu smartfona czy ubezpieczenie sprzętu. Zerknęliśmy tam i rzeczywiście wygląda to tak, że (wspomniane) obniżki cen w niektórych przypadkach przekraczają nawet 1000 złotych, a rabaty na poziomie 200-600 złotych są jak najbardziej standardem.

No dobrze, ale czego tak naprawdę potrzeba uczniowi i studentowi? Wiele na ten temat zostało już w ostatnich dniach powiedziane, dlatego zapraszamy na szybki przegląd w formie podsumowania wiadomości…

Najważniejsze produkty na nowy rok szkolny

Jakkolwiek by nie podchodzić do tworzenia listy najważniejszych urządzeń na nowy rok szkolny lub akademicki, pierwsze miejsce nie może być inne. To oczywiście komputer PC. Może być stacjonarny i wówczas najlepiej postawić na jakiś zestaw gamingowy, który zapewni odpowiednią wydajność podczas nauki, ale też w czasie wolnym. Alternatywą jest laptop: nieco mniej uniwersalny, ale równocześnie znacznie bardziej mobilny – można go zabierać ze sobą wszędzie, także na uczelnię. Ewentualnie jest jeszcze trzecia kategoria: All-in-One (czyli – najprościej rzecz ujmując – komputer zamknięty w monitorze) – to ciekawe rozwiązanie dla osób zainteresowanych „stacjonarką”, ale niemających zbyt dużo miejsca.



Wybrane laptopy z rodziny HP Pavilion 15 są teraz tańsze nawet o 600 złotych w sklepie Komputronik. Komputer z 8 GB RAM-u, procesorem Intel Core i5, wyświetlaczem Full HD i kartą Wi-Fi 6 możesz więc mieć za mniej niż 3000 zł.

Jeśli wybierzesz laptopa, to potrzebujesz też plecaka lub torby, umożliwiającej wygodne, a zarazem bezpieczne przenoszenie komputera. Inne popularne i praktyczne akcesoria to podstawka chłodząca oraz – a właściwie: przede wszystkim – kamerka internetowa. Bez niej nie ma mowy o zajęciach zdalnych, a niewykluczone, że przynajmniej w pewnym stopniu będzie trzeba do nich wrócić.



W dobrych cenach dostępne są na przykład kamerki Logitech C920 oraz Logitech C922, nagrywające wideo w rozdzielczości Full HD. Jedna i druga dobrze sprawdzą się zarówno podczas szkolnych zajęć, jak i wideorozmów ze znajomymi.

Kamerka zapewni wizję, ale nie mniej ważne jest audio. Dlatego na powrót do nauki dobrze jest się wyposażyć w głośniki lub słuchawki. Te pierwsze zapewnią potężniejszy dźwięk, ale te drugie są mimo wszystko bardziej praktyczne, bo ułatwiają skupienie się na zajęciach. Dobrze, gdy oferują wygłuszenie, dzięki czemu ani inni domownicy nie przeszkadzają nam, ani my im.



Zwróć uwagę na przecenione słuchawki gamingowe Corsair: w zależności od potrzeb masz do wyboru standardowy model HS50 PRO Stereo albo wariant HS60 PRO Surround z efektami przestrzennymi, a także na Turtle Beach Stealth 600 gen2 do PS5 i PS4.

Trudno też wyobrazić sobie kompletny zestaw komputerowy bez klawiatury i myszki. Wybór wśród tych urządzeń jest olbrzymi – mamy modele przewodowe i bezprzewodowe, klasyczne i ergonomiczne, pełnowymiarowe i mobilne oraz gamingowe i uniwersalne. Wszystko na dobrą sprawę sprowadza się do osobistych preferencji i tego, gdzie oraz w jakich zastosowaniach będziemy z nich korzystać.



Gamingowe klawiatury Roccat Vulcan 120 AIMO oraz Alloy Origins Core również możesz kupić taniej. Tę pierwszą o stówkę, a drugą o 90 złotych (aby obniżyć jej cenę, użyj kodu BTS2021 podczas składania zamówienia).

Kolejny ważny punkt na naszej liście stanowią monitory. Jeśli interesuje cię sprzęt do gier, to zwróć szczególną uwagę na szybkość reakcji oraz częstotliwość odświeżania. Niezależnie od zastosowań pamiętaj o wysokiej rozdzielczości (co najmniej Full HD) i ergonomicznej konstrukcji, która pozwoli ci dostosować położenie ekranu do swojego stanowiska. Upewnij się też – choć to już raczej standard – że monitor oferuje funkcje ochrony wzroku, takie jak eliminacja migotania czy redukcja światła niebieskiego.



Monitory Samsung C24RG50FQRX oraz Acer Nitro XV280Kbmiiprx to jedne z najciekawszych urządzeń objętych promocją w Komputronik. Obydwa świetnie sprawdzą i się do nauki, i po nauce.

Nie ma mowy o efektywnej nauce czy wygodnym korzystaniu z komputera bez szybkiego i niezawodnego połączenia z Internetem. Warto w związku z tym postarać się o jakieś dobre akcesoria sieciowe – albo szybki router, albo też (jeśli taki już znajduje się w domu) – repeater lub access point, rozszerzający zasięg i zwiększający moc sygnału w twoim pokoju.

Wreszcie, musi być też ona – drukarka. To jeden z niezbędników każdego ucznia i studenta. Szczególnie u tego ostatniego jeszcze lepiej sprawdzi się urządzenie wielofunkcyjne (ze skanerem i kopiarką), dzięki któremu szybko zeskanujesz notatki z zajęć, na których nie mogło cię być. Możesz wybrać szybszą i oszczędniejszą (ale raczej monochromatyczną) drukarkę laserową albo bardziej uniwersalne, kolorowe (ale droższe w użytkowaniu) urządzenie atramentowe.

Jeśli masz już wszystko, czego potrzebujesz, to dobrze dla ciebie. A jeżeli czegoś ci brakuje, to teraz masz najlepszy moment, by to nadrobić. Tak jak wspomnieliśmy, warto zajrzeć do pasażu Komputronik, gdzie czeka na ciebie wiele atrakcyjnych ofert.

Możesz rozłożyć zakup na wygodne raty 10 x 0%albo też 20 x 0% przy zakupie z gwarancją Beztroski. Ta ostatnia występuje w trzech wariantach: zabezpieczenia przed awarią sprzętu, zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem oraz pełnej ochrony. Istnieje również możliwość skorzystania z rat z odroczeniem spłaty – wtedy pierwszą ratę musisz zapłacić dopiero po upływie pół roku.

Jeśli nie czujesz się najpewniej w tematach technologicznych, możesz również skorzystać z takich usług dodatkowych jak całodobowe wsparcie techniczne. W zależności od potrzeb możesz zamówić HELPDESK na rok, 2 lata lub 3 lata i wybrać określoną liczbę kontaktów. Z kolei przy zakupie smartfona lub smartwatcha możesz dodatkowo zyskać zabezpieczenie ekranu folią ochronną za połowę ceny.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.