Siedzenie godzinami przed ekranem komputera nie jest zdrowe, a do tego szalenie ogranicza aktywność. A przecież każde miejsce jest dobre, by pochłaniać wiedzę. Potrzebujemy do tego tylko urządzenia, które pozwoli zabierać ze sobą jej źródła, a właściwie mieć je zawsze przy sobie.

Szkoła już się rozpoczęła, więc czas przygotowań do szkolnych zajęć uważamy powoli za zakończony. Wciąż jednak warto postarać się o to, by nauka w tym nowym roku była jeszcze bardziej efektywna i owocna. Jeśli zaglądasz do naszej strefy SchoolBoom 2021 to wiesz pewnie, że naszym zdaniem dobrze jest w tym celu wspomóc się nowymi technologiami. Dzisiaj królują rozwiązania mobilne i to właśnie na nich chcielibyśmy się dziś skoncentrować. Dzięki nim bowiem można uczyć się zawsze i wszędzie, a nie tylko po szkole, przy biurku. O jakich urządzeniach szczególnie warto pamiętać?

Cała wiedza pod ręką – jaki smartfon do nauki?

Najbardziej oczywistym urządzeniem do mobilnej nauki wydaje się smartfon. Dzięki stałemu połączeniu z Internetem to jedno małe urządzenie daje nam dostęp do wielokrotnie większych pokładów wiedzy niż w ogóle jesteśmy w stanie przyswoić. Telefon to dobry sposób, by sprawdzić definicje w słownikach, obliczyć coś na szybko czy też poczytać na jakiś temat.

Smartfon to oczywiście nie tylko przeglądarka internetowa, ale też masa najróżniejszych aplikacji, które świetnie sprawdzają się przede wszystkim podczas nauki języków obcych. Wystarczy poświęcić kilkanaście minut podczas jazdy autobusem, by nauczyć się słówek albo tej lub innej zasady gramatycznej. Nasi eksperci przygotowali zestawienia telefonów w różnych cenach i o różnej charakterystyce. Zajrzyj do nich, a na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Czytanie poza domem – tablet lub czytnik e-booków

Ze smartfonem jest jednak taki problem, że jest urządzeniem do wszystkiego, co niekoniecznie musi sprzyjać efektywnej nauce. Szczególnie, gdy ta będzie nieustannie przerywana powiadomieniami. Dodatkowo taki mały ekran utrudnia zadanie, gdy celem jest czytanie dłuższych tekstów. W takich przypadkach zdecydowanie lepiej sprawdzi się tablet (na którym najlepiej nie instalować niepotrzebnych aplikacji). Opcją rekomendowaną przez ekspertów benchmark.pl jest też czytnik e-booków – mniej uniwersalny, ale też wyraźnie zdrowszy dla oczu. Gdy chodzi o czytanie książek w tramwaju czy poczekalni, trudno o lepsze rozwiązanie.

Słuchawki jako dobry kompan ucznia i studenta

Można je podłączyć do smartfona, by słyszeć wymowę słówek podczas nauki języka obcego. Można z nich skorzystać także po to, aby słuchać audiobooków, gdy wzrok potrzebujemy skupiać na czymś innym (albo po prostu wolimy słuchać niż czytać). Dobre słuchawki to kompan, jakiego potrzebuje uczeń i student, by efektywnie przyswajać wiedzę także poza domem. Jest to zresztą na tyle uniwersalny sprzęt, że przyda się też podczas zdalnych zajęć, jak również po czasie nauki – w chwili relaksu z ulubioną muzyką czy też kolejnym odcinkiem fajnego serialu. Wybór jest olbrzymi – zerknij na poniższą listę i znajdź zestawienie dla siebie…

Po więcej porad zapraszamy Cię do strefy SchoolBoom 2021 – znajdziesz tam wszystko, czego potrzeba, by ten rok nauki był jeszcze lepszy niż poprzedni.

